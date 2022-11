Report 21 novembre, anticipazioni e servizi: reportage da Mariupol

Condividi su

Lunedì 21 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata è fruibile, in diretta streaming, dal sito di Rai Play.

Report 21 novembre, la nascita della Pizza Contemporanea Napoletana

A Report del 21 novembre è previsto un servizio intitolato Pizza Contemporanea, realizzato da Bernardo Iovene. Nel 2014 il programma si era occupato delle pizze che, in molte città italiane, venivano vendute pur non essendo dei prodotti all’altezza. Otto anni dopo, il programma torna a Napoli per testimoniare una situazione del tutto differente, contraddistinta da miglioramenti nelle materie prime e dall’introduzione di forni a gas ed elettrici approvati dall’associazione Verace Pizza. A tal proposito, nella città partenopea è nata la Pizza Contemporanea, che presenta impasti idratati e forme diverse rispetto a quelle tradizionali.

Nel reportage di Report del 21 novembre, il programma ha affiancato gli ispettori della guida 50 top pizza world, che girano in incognito per valutare la qualità delle pizze. Spazio, infine, alle polemiche inerenti i prezzi. La trasmissione, infatti, mostra come alcune pizzerie storiche di Napoli abbiano aperto delle varie succursali nel mondo, applicando dei listini di prezzi molto alti.

Prosegue l’inchiesta sulla gestione delle chiese di Napoli

A Report del 21 novembre si torna a parlare della gestione delle chiese presenti a Napoli. Della questione si occupano Andrea Procaccianti, Goffredo De Pascale e Andrea Tornago. Il servizio ha il titolo di Andate in pace. Secondo quanto comunica la trasmissione, il Cardinale Crescenzio Sepe ha affermato che solo il 15% dei luoghi di culto in città è di pertinenza della curia.

Per prendersene cura utilizzano i fondi ricavati dalla Cittadella Apostolica, centro nato per ospitare i bisognosi. Le telecamere hanno scelto di indagare a fondo sulla vicenda, con un focus proposto sul ruolo che avrebbe l’ex Sottosegretario all’Economia Nicola Cosentino.

Report 21 novembre, la situazione di Mariupol

Infine, nel corso di Report del 21 novembre si parla della guerra in Ucraina. Manuele Bonaccorsi racconta la situazione presente a Mariupol, città che per mesi è stata al centro di violenti scontri. Il reportage si intitola Mariupol anno zero. Oggi la cittadina è occupata dai russi, che la considerano parte integrante della propria Federazione dopo i referendum di annessione svolti a settembre.

Le autorità russe sono al lavoro nel tentativo di assicurare un tetto caldo a tutti gli abitanti. L’inviato di Report, durante la puntata del 21 novembre, dedica ampio spazio al mondo della scuola. Da qualche mese a questa parte, infatti, gli studenti sono costretti a seguire i programmi imposti dalla Russia.