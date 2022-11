Grande Fratello Vip 21 novembre diretta: eliminazioni e nomination

Condividi su

Questa sera, giovedì 10 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti, Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi, negli ultimi giorni altri due concorrenti si sono aggiunti nella lista dei positivi al Covid-19. Si tratta di Wilma Goich e Alberto De Pisis. Entrambi infatti sono stati immediatamente isolati, e tutti gli altri inquilini sono stati nuovamente sottoposti al test anticovid.

Durante il corso della nuova puntata il conduttore ci aggiornerà sull’attuale situazione all’interno della casa. Scopriremo inoltre chi tra i 7 vipponi al televoto, Luca Salatino, Luca Onestini, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita, sarà il preferito.

