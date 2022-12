Stasera in tv domenica 4 dicembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 4 dicembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su Canale 5, il film drammatico Ghost – Fantasma, con Demi Moore.

Stasera in tv domenica 4 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Ottavi di finale. Seconda giornata dei Mondiali dedicata allo svolgimento degli ottavi di finale. Questa sera si gioca allo stadio Al Bayt di Al Khor: a scendere in campo saranno la prima classificata del girone B (che comprendeva Inghilterra, Galles, Stati Uniti e Iran) e la seconda del gruppo A (Olanda, Ecuador, Senegal e Qatar).

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche quest’anno alle domande di Fabio Fazio rispondono le grandi star internazionali. Come Bono Vox, il carismatico leader degli U2, ospite della puntata del 27 novembre. E intanto gli ascolti salgono, avvicinandosi settimana dopo settimana alla soglia dei tre milioni di telespettatori.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Non è facile per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni mettere in pratica le manovre annunciate in campagna elettorale: trovare la copertura finanziaria, infatti, è tutt’altro che facile. E’ solo uno degli argomenti che di questi tempi si propongono all’attenzione di Giuseppe Brindisi e dei suoi ospiti.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Ultimo appuntamento con gli speciali realizzati dagli inviati de “Le Iene“. Con Stefano Corti si ripercorrono i 25 anni della trasmissione ideata da Davide Parenti. Vediamo il backstage e gli aneddoti, assolutamente inediti, di tutti i protagonisti che hanno fatto parte della storia del programma.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. La situazione politica, l’incubo delle bollette “stellari“, le polemiche di Trump e le follie di Putin. E soprattutto una lunga inchiesta sull’onorevole Soumahoro. Anche stasera i fan del programma condotto da Massimo Giletti potranno apprezzare i suoi monologhi e il dibattito con gli ospiti.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Anplagghed. Rivediamo la prima di 2 serate dedicate allo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo campione d’incassi nei teatri nel 2006. Un’occasione per rivedere una serie di sketch storici come la visita al museo d’arte moderna e la coda al bancomat.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il castello delle cerimonie. Al castello delle cerimonie di Donna Imma e Matteo arrivano Lina e Luigi. I due giovani sposi hanno deciso di lasciare la loro amata Puglia e raggiungere Sant’Antonio Abate per celebrare un matrimonio doc.

I film di questa sera domenica 4 dicembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1989, di Bruce Beresford, A spasso con Daisy, con Jessica Tandy. Georgia, Anni 50. L’anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1990, di Jerry Zucker, Ghost – Fantasma, con Patrick Swayze, Demi Moore. New York, Stati Uniti: a Molly (Demi Moore) crolla il mondo addosso quando il fidanzato Sam (Patrick Swayze) viene ucciso da un rapinatore. Non sa però cheb il fantasma del giovane le è sempre accanto e veglia su di lei. Grazie alla medium Oda Mae (Whoopi Goldberg) riuscirà a sentirlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2002, di John Singleton, 2 Fast 2 Furious, con Paul Walker, Tyrese Gibson. Miami. L’ex poliziotto Brian O’Connor si dedica alle corse illegali di auto. L’Fbi gli propone di infiltrarsi nell’organizzazione del boss Carter Verone per riuscire a incastrarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Ron Howard, Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, con Chris Hemsworth. Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano: tra di loro il piccolo Thomas Nickerson.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Vanessa Parise, Tornando a casa per Natale, con Carly Mckillip. Per Natale, Kate vuole riunire la sorella Melanie, con la quale non parla da anni, e i genitori, separati, nella loro vecchia casa. C’è però un problema: qualcun altro vive ora nell’abitazione.

Stasera in tv domenica 4 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente!, con Claudio Bisio. Per una svista, il precario Peppino viene eletto presidente della Repubblica. La sua disarmante onestà conquista il popolo, ma dovrà fare i conti con complotti ed incidenti diplomatici.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Rosalind Ross, Father Stu, con M. Wahlberg. La storia di padre Stuart Long, prima pugile professionista poi prete. Dopo essere sopravvissuto ad un incidente stradale, inizia un percorso di redenzione da una vita votata all’autodistruzione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Chris Miller, Il gatto con gli stivali 3D. Dopo una rapina, l’amicizia fra il gatto con gli stivali e Humpty Dumpty si è bruscamente interrotta. Ma il destino inaspettatamente li riunisce: insieme cercano di impadronirsi dell’Oca dalle uova d’oro.