Linea Bianca: Massimiliano Ossini riparte il 24 dicembre da Madonna di Campiglio

Da sabato 24 dicembre va in onda, alle 14.00, su Rai 1 la nuova edizione Linea Bianca- Storie di Montagna. Al timone ritroviamo Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con la partecipazione della guida alpina Lino Zani. L’appuntamento è alle ore 14:00 dopo la messa in onda del telegiornale. La settima stagione debutta il giorno della Vigilia di Natale.

Linea Bianca, 24 dicembre, Madonna di Campiglio

Nella puntata del 24 dicembre Massimiliano Ossini raggiunge Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, tra mercatini e presepi. Con i suoi oltre 800 abitanti, nel periodo invernale tale località diventa una delle mete favorite dai turisti per merito dei suoi molteplici impianti di risalita per praticare snowboard e sci. Esso è parte integrante del comprensorio sciistico di Skirama Dolomiti insieme a Pinzolo e Folgarida Marilleva.

Non solo Madonna di Campiglio, però, in quanto il conduttore arriva anche in Val Rendena, che è racchiusa tra il gruppo dell’Adamello e il gruppo del Brenta. Oltre agli impianti da sci, i visitatori possono raggiungere anche le Terme di Caderzone.

In occasione delle festività si occupa del Natale, che quest’anno è segnato dalla guerra tra la Russia e l’Ucraina, dalla crisi energetica, dall’aumento delle bollette, dall’incertezza economica. Allo stesso tempo però è il primo Natale che riusciamo a vivere senza le restrizioni dovute alla pandemia.

In vista del Natale il conduttore punta l’attenzione anche sulle tradizioni gastronomiche, in particolare su alcuni piatti tipici trentini che vengono preparati principalmente in questo periodo dell’anno.

Linea Bianca, spazio alla solidarietà

Nella prima puntata della nuova edizione del 24 dicembre di Linea Bianca, Massimiliano Ossini intende occuparsi anche di solidarietà.

Incontra infatti alcuni donatori di sangue della Polizia di Stato che raccontano la loro testimonianza e illustra ai telespettatori il Progetto Brenta Open. Nato in collaborazione con Sportfund Onlus, esso è finalizzato a rendere la montagna un luogo accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità. Il tutto grazie al supporto di guide alpine specializzate.

Il conduttore, inoltre, sempre nella puntata del 24 dicembre di Linea bianca, ha ritagliato uno spazio anche per parlare della salvaguardia dell’ambiente. Inizia con dei bambini che hanno scritto dei pensieri positivi e commoventi su una tematica così importante per poi occuparsi della riscoperta di antiche stufe in ceramica, che potrebbero diventare una valida alternativa per favorire il risparmio energetico.

Focus anche sui progetti di sostenibilità che le Ski Area stanno cercando di realizzare per raggiungere la Carbon Neutrality. Si tratta del risultato del bilanciamento fra le emissioni di gas serra che sono state generate e quelle che sono state ridotte e riassorbite. Tale processo favorirebbe degli oggettivi benefici ambientali in un pianeta sempre più in sofferenza.