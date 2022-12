Stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022. Su Raitre, il film commedia Chi m’ha visto con Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi.

Stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Quarti di finale. I Mondiali del Qatar entrano finalmente nella fase decisiva: tra oggi e domani infatti si giocano le gare che esprimeranno le quattro semifinaliste del torneo. Nel pomeriggio le squadre scendono in campo all’Education City Stadium di Doha, mentre la partita delle 20 si disputa allo stadio di Lusail.

Su Rai 5, alle 21.15, Grandi momenti di danza. Lo spettacolo, registrato nel 2020, accosta brani classici e moderni, interpretati dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Tra gli interpreti, le prime ballerine Antonella Albano, Martina Arduino, Nicoletta Manni e Virna Toppi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Penultimo appuntamento prima della pausa natalizia con il programma incentrato sui casi di cronaca nera che più scuotono il nostro Paese. Al timone, nello studio 10 di Cologno Monzese, ritroviamo Gianluigi Nuzzi. A un anno dalla scomparsa si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se i toni “urlati” degli altri talk show vi causano ansia, Diego Bianchi ha la ricetta giusta: un programma che, come ben sanno i suoi fan, non rinuncia ad informare scegliendo però il registro della leggerezza e dell’ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Arriva all’epilogo l’11° stagione del reality condotto da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Scopriamo chi vincerà tra Carmine, Christian, Lia e Tracy. Ospite: lo chef del Piazza Duomo di Alba (Cuneo) Enrico Crippa.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento con il live di Maurizio Crozza che il 25 novembre ha dovuto fermarsi a causa della positività al Covid 19. Dalla settimana prossima e fino a febbraio rivedremo il meglio dell’ultima stagione.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off: The Professionals “Affari di famiglia”. Il talent di Benedetta Parodi ha una sorpresa per gli appassionati: in gara ci sono 5 famiglie che gestiscono piccole pasticcerie a conduzione familiare. In giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Il grande gioco, con Francesco Montanari. Ultimi scambi decisivi nella fiction che svela il dietro le quinte delle trattative tra club calcistici. Corso deve recuperare Lagioia e difendere la società di Dino. Intanto il doppio gioco di Elena diventa sempre più pericoloso.

I film di questa sera venerdì 9 dicembre 2022

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 2017, di Alessandro Pondi, Chi m’ha visto, con Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), chitarrista di talento, fa da supporter ad artisti di fama, ma rimane sempre nell’ombra e nessuno conosce il suo nome. Finché un giorno, aiutato dall’amico Peppino (Pierfrancesco Favino), inscena la sua sparizione per attirare l’attenzione di giornali e tv.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Bill Holderman, Book Club – Tutto può succedere, con Diane Keaton. La vita di 4 amiche over 60, emancipate e annoiate, viene scossa dalla lettura dell’audace bestseller “Cinquanta sfumature di grigio“. Le porterà a vivere flirt e situazioni “sconvenienti“.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Paul Weitz, Vi prersento i nostri, con Ben Stiller e Barbra Streisand. Pam (Teri Polo) e Greg Fotter (Ben Stiller) sono ormai felicemente sposati e genitori di due gemelli, un bambino e una bambina. Tutto si complica durante la cerimonia di battesimo dei piccoli, alla quale partecipano anche Roz (Barbra Streisand) e Bernie (Dustin Hoffman), i genitori di Greg.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2007, di Lee Tamahori, Next, con Nicolas Cage. L’illusionista Chris Johnson ha un dono: può vedere fino a due minuti nel futuro. Quando un gruppo di terroristi minaccia di far esplodere un ordigno nucleare, un agente dell’Fbi chiede il suo aiuto.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di e con Clint Eastwood, Gunny. Tom Highway, detto Gunny, è un sergente dei marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e E Jack, quando arriva Gio, affetto da sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2010, di Phillip Noyce, Salt, con Angelina Jolie. L’agente della Cia Evelyn Salt viene accusata di essere una spia russa e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Sfuggita alla cattura, la donna porterà alla luce una sconvolgente verità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2022 di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream, con Neve Campbell, Courteney Cox. 25 anni dopo la serie di efferati omicidi che sconvolse Woodsboro, un altro assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti. Sidney torna nella cittadina determinata a ucciderlo.