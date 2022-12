X Factor diretta 8 dicembre: la finale, ecco chi ha vinto

Condividi su

Giovedì 8 dicembre in prima serata su Sky va in onda il penultimo appuntamento di X Factor. Alla conduzione Francesca Michielin.

Sono ancora in gara a contendersi la vittoria i Tropea (Ambra), i Santi Francesi (Rkomi), Linda (Fedez) e Beatrice Quinta (Dargen D’Amico).

La competizione finale sarà divisa in 3 manche. La prima è dedicata ai duetti con Francesca Michielin, la seconda ai Best Of. L’ultima invece agli inediti.

Ospiti Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza.

In apertura della diretta della finale in onda l’8 dicembre si esibiscono i Meduza. Francesca Michielin accoglie sul palco i quattro finalisti, ovvero Beatrice Quinta, Linda, i Santi Francesi e i Tropea.

La conduttrice regala poi al pubblico il singolo Occhi Grandi Grandi.

La prima manche è dedicata ai duetti. Ogni concorrente in gara duetterà con Francesca Michielin. Ad aprire la puntata è Beatrice Quinta che canta con Francesca Michielin il brano Acida dei Prozac+. I Santi Francesi invece interpretano con lei la canzone California dei Phantom Planet.

Con i Tropea propone il brano Somebody to love dei Jefferson Airplane. Ultima ad esibirsi con la Michielin è Linda con il singolo Take Me To Church di Hozier.

Francesca Michielin porta sul palco un medley dei suoi brani più conosciuti. Sono Io non abito al mare, Nessun grado di separazione, Vulcano e Magnifico.

Alla finale di X Factor 2022 arrivano i Pinguini Tattici Nucleari che cantano Giovani Wannabe. Al termine della prima manche secondo il pubblico i meno graditi sono Linda e i Tropea. X Factor, seconda manche Sale sul palco Rkomi che interpreta alcuni dei suoi brani. Canta infatti Mare che non sei, Paradiso vs. Inferno, Insuperabile. Nella seconda manche i finalisti competono con un medley delle migliori performance che hanno portato sul palco di X Factor. Inizia Linda che propone le cover Coraline, Still don’t know my name e Waves. I giudici sono felici della maturazione artistica di Linda e della passione che mette nella musica. I Tropea invece cantano Luna, Insieme a te sto bene e Asilo Republic. Secondo i giudici riescono a portare sul palco un’energia travolgente e attraverso la loro bravura sono riusciti a superare tutti i ballottaggi. Hanno lottato tanto ma ciò li ha aiutati a crescere. Terzi ad esibirsi sono i Santi Francesi con Ragazzo di strada, Ti voglio e Creep. I giudici riconoscono la loro eleganza come la peculiarità che li fa distinguere dagli altri artisti di questa edizione. Segue Beatrice Quinta che propone infine Tutti i miei sbagli, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.

Dopo Francesca Michielin ed Rkomi si esibisce Dargen D’Amico con Patatine, Ubriaco di te, Dove si balla.