Stasera in tv sabato 24 dicembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 24 dicembre 2022. Su Raitre, Festival del Circo di Montecarlo. Su Italia 1, il film Una poltrona per due, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd.

Stasera in tv sabato 24 dicembre 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, serata di Circo: Festival del Circo di Montecarlo. Primo di due appuntamenti con Melissa Greta Marchetto. In scaletta artisti di alto livello arrivati nel Principato di Monaco da ogni parte del mondo. Stasera vediamo alcuni dei numeri più belli della 43° edizione come quello di giocoleria eseguito dall’artista francese Francoise Rochais.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Il Volo – Natale a Gerusalemme. Sul palco, situato a Gerusalemme, sotto la Torre di Davide, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone cantano accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Il Volo propone i tradizionali e più amati brani natalizi, come “Happy Xmas (Was is over)” di John Lennon.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. In replica la 3° puntata del programma che Aldo Cazzullo ha dedicato ad alcuni celebri personaggi e a un giorno che ha cambiato il loro destino e quello del genere umano. Si rievoca l’incontro tra San Francesco e Innocenzo III.

Su Nove, alle 21.25, Freddie Mercury, l’immortale. Lo speciale della BBC ripercorre l’ultimo capitolo della vita di Freddie Mercury, carismatico leader dei Queen: la lotta contro l’AIDS e, dopo la sua morte, il concerto organizzato a Wembley per ricordarlo.

Su Real Time, alle 21.00, il reality Il Castello delle Cerimonie “Luigina e Davide”. Donna Imma riceve la visita di Annapaola, cugina e da sempre amica del cuore. La donna è rientrata dall’Egitto con l’intenzione di distoglierla dal lavoro e coinvolgerla in un’uscita di famiglia.

I film di questa sera sabato 24 dicembre 2022

Su Raiuno, alle 21.30, il film commedia del 2021, di Edoardo Falcone, Io sono Babbo Natale, con Gigi Proietti, Marco Giallini. Ettore (Marco Giallini), uno sbandato appena uscito di galera, entra in casa dell’anziano Nicola (Gigi Proietti) per derubarlo. Dopo averlo immobilizzato, comincia a frugare per casa e trova un’incredibile quantità di giocattoli. Nicola allora gli rivela il suo incredibile segreto: è lui Babbo Natale.

Su Raidue, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Clea DuVall, Non ti presento i miei, con Kristen Stewart, Mackenzie Davis. Abby (Kristen Stewart) è fidanzata con Harper (Mackenzie Davis) e vorrebbe sposarla. Prima però Harper ha intenzione di portare la sua ragazza a conoscere i suoi familiari. Una volta giunta a destinazione, però, Abby scopre la famiglia di Harper è molto all’antica e ignora che lei sia gay.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2005, di Doug Liman, Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt, Angelina Jolie. All’insaputa l’uno dell’altro, i coniugi John e Jane Smith sono due abili killer molto ben pagati. Le cose si complicano quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

Su Rai 5, alle 21.15, il film musicale del 2022, di Mario Martone, La Bohème, con Federica Lombardi, Jonathan Tetelman. Il capolavoro di Puccini in versione film-opera ambientato nel loft dei Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Jonathan Tetelman è Rodolfo, Federica Lombardi è Mimì.

Stasera in tv, Rai Movie, Rete 4

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Christian Carion, Joyeux Noel – Una verità dimenticata dalla storia, con Diane Kruger, Benno Furmann. Nell’inverno del 1914 si combatte sul fronte delle Fiandre. Ma, durante la notte di Natale, i soldati dei due fronti “festeggiano” con una partita di calcio.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1953, di William Wyler, Vacanze romane, con Audrey Hepburn, Gregory Peck. Roma. La giovane Anne (Audrey Hepburn), principessa di uno Stato straniero in visita ufficiale, è insofferente alla rigida etichetta imposta dal suo ruolo. Una sera, esce da sola e si ubriaca. Viene soccorsa dal giornalista americano Joe Bradley (Gregory Peck) che la porta a casa sua.

Italia 1, 20 Mediaset, Iris

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 1983, di John Landis, Una poltrona per due, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy. I fratelli Duke, Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer (Don Ameche), ricchi banchieri, scommettono un dollaro su un antico dilemma: è vero che “l’ambiente fa l’uomo“. Decidono allora di licenziare il loro manager Luis Winthorpe (Dan Aykroyd) e sostituirlo con il mendicante Billy Ray Valentine (Eddie Murphy)

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2001, di P. Jackson, Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’anello, con Sean Astin, Elijah Wood. L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere, forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo per evitare che cada in mani sbagliate.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1997, di R. Zemeckis, Contact, con Jodie Foster. Una ricercatrice capta un messaggio proveniente da una stella con gli schemi per costruire una macchina per il teletrasporto. Tra mille difficoltà, la donna riesce a farsi lanciare nello spazio.

Stasera in tv sabato 24 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2022, di Pierre Perifel, Troppo cattivi. Quando, dopo anni di rapine, la banda dei Troppo Cattivi viene catturata, Mister Wolf decide di fare un patto per salvarli tutti dalla prigione: diventare buono. Riuscirà a convincere anche gli altri membri?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Peter Howitt, Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow, John Hannah. Che cosa succederebbe ad Helen se un giorno perdesse la metropolitana? La sua esistenza potrebbe prendere due pieghe completamente diverse e tutte da scoprire.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Chris Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe. Secondo episodio della saga fantastica. Durante l’estate, Dobby scongiura Harry Potter di non tornare alla Scuola di Magia o rischierà la vita. Ma il maghetto non cede.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’Accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.