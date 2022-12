Bake Off Italia The Professionals diretta 23 dicembre: la finale, ecco chi ha vinto

Condividi su

Venerdì 23 dicembre va in onda su Real Time la finale di Bake Off Italia The Professionals. Il programma è condotto da Benedetta Parodi, con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dopo l’eliminazione dei Martini e dei Lago sono solo 3 le famiglie rimaste i gara che si contendono la vittoria:

famiglia Franchini – Pasticceria Alessandro Franchini a Lecce: Alessandro (33 anni), la moglie Alessandra (35 anni) e la mamma Sandra (59 anni).

Bake Off Italia The Professionals, diretta 23 dicembre, la finale

Nella diretta del 23 dicembre di Bake Off Italia The Professionals le tre famiglie in gara, seppur molto agguerrite, sono felici di essere arrivate in finale. Per l’ultima puntata dovranno affrontare tre prove dedicate al Natale.

Per la Prova Vetrina devono infine realizzare un originale calendario dell’avvento, composto da 24 caselle. Ernst Knam desidera che ogni calendario contenga otto cioccolatini a loro piacimento. Tommaso Foglia invece opta per otto biscotti. Damiano Carrara infine vuole trovare otto golose monoporzioni. Hanno a disposizione 120 minuti.

Nonostante qualche errore i giudici sono abbastanza soddisfatti dei risultati, sia a livello estetico che di gusto. I cioccolatini migliori sono dei Palladini. I dolcetti peggiori in quanto anche più piccoli rispetto agli standard sono invece dei Franchini.

Bake Off Italia The Professionals, Prova Tecnica

Anche la Prova Tecnica è dedicata al periodo natalizio. Le famiglie hanno il compito di preparare, seguendo alla lettera la ricetta, tre Christmas Cake. E’ un dolce al piatto formato da una sfera di cioccolato ripiena di una base di pan di spagna al panettone accompagnato da cioccolatini speziati, croccantino, pasta frolla al pan pepato.

Per la preparazione hanno solo 120 minuti.

Molte difficoltà hanno incontrato soprattutto i Franchini che hanno avuto dei problemi con la preparazione delle sfere di cioccolato. Gran lavoro da parte dei Frascarino.

I giudici decidono di eliminare i Franchini, che diventano i terzi classificati.

Prova Sorpresa, Frascarino vs Palladini

Per l’ultimissima prova, quella Sorpresa i Frascarino e i Palladini in 200 minuti devono preparare una torta albero di Natale. Essa dovrà essere alte almeno 1 metro, avere almeno due farciture, ed essere ben decorata.