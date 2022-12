Report 26 dicembre, anticipazioni: inchiesta sul potere di Putin

Condividi su

Lunedì 26 dicembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata è fruibile in diretta e in streaming dal sito di Rai Play.

Report 26 dicembre, cosa pensano i russi della guerra?

A Report di lunedì 26 dicembre si parla della Russia. In particolare, gli inviati Federico Marconi e Manuele Bonaccorsi si sono recati a Mosca, dove hanno raccolto le voci degli abitanti locali nel servizio La battaglia di Mosca. Nel paese è in forte crescita il sostegno ai falchi, ovvero la parte dell’opinione pubblica che spinge verso una ulteriore escalation del conflitto.

A livello politico Vladimir Putin è oramai senza alcuna opposizione. Quest’ultima, come ricorda Report del 26 dicembre, è stata decimata da arresti e multe, oltre che dalla fuga degli oltre 100 mila russi che hanno rifiutato di andare al fronte. Dal punto di vista economico, infine, le sanzioni occidentali non sembrano aver causato grosse difficoltà alla Russia. La principale sfida, per l’industria, consiste nel fatto di dover fare a meno delle avanzate tecnologie occidentali.

Il mondo del calcio e i legami con la Russia

Ma la Russia continua a essere al centro della puntata grazie all’approfondimento intitolato La matrioska delle scommesse e realizzato da Lorenzo Vendemiale. Ci si concentra sulla società di scommesse 1XBet, colosso di origini russe che avrebbe provato ad aprire un business in Ucraina, approfittando dello scoppio della guerra.

Nel frattempo, come afferma Report del 26 dicembre, il bookmaker è sbarcato, da qualche anno a questa parte, anche nel nostro calcio. 1XBet avrebbe firmato un accordo con la Lega Serie A e proprio le clausole di tale contratto sono oggetto di analisi della trasmissione. Quest’ultima, poi, svela i nomi delle squadre che riceverebbero dei soldi grazie alla partnership con Liga Stavok, bookmaker ufficiale di Mosca.

Report 26 dicembre, le città-miniere

A Report del 26 dicembre, infine, è prevista la messa in onda di Miniere urbane, servizio curato da Michele Buono ed Edoardo Garibaldi. In un’epoca dominata dall’aumento dei costi delle materie prime e del cambiamento climatico, lo show di Rai 3 propone un focus sulle potenzialità delle città. Luoghi, questi, dai quali si possono riciclare metalli preziosi e plastiche, ridando valore ai rifiuti e producendo gas di origine rinnovabile. Inoltre la dimensione urbana contiene le potenzialità adatte a produrre ricerche e tecnologie, da utilizzare poi per ridurre gli alti valori di CO2. In tal senso, come ricorda Report del 26 dicembre, le metropoli possono essere considerate come le frontiere più avanzate della cosiddetta economia circolare, oltre che della conoscenza.