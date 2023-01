Il racconto di Liliana Segre a Binario 21, venerdì 27 gennaio in prima serata su Rai 1

Condividi su

Venerdì 27 gennaio va in onda su Rai 1 alle 20.35 Binario 21, un evento speciale condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Liliana Segre. In occasione della Giornata della Memoria, la senatrice racconterà la sua storia, partendo dal drammatico momento in cui un treno la condusse al campo di sterminio di Auschwitz.

Binario 21: il racconto di Liliana Segre

Era il 30 gennaio del 1944 quando Liliana Segre, che all’epoca aveva solo 13 anni, fu costretta a salire su un treno insieme ad altre 604 persone, diretto al campo di concentramento di Auschwitz. E’ da quel drammatico episodio che parte il racconto della Senatrice a vita nello speciale Binario 21, che andrà in onda venerdì 27 gennaio alle 20.35 su Rai 1. Dai sotterranei della Stazione Centrale di Milano, Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, ripercorrerà i momenti di quella terribile giornata che hanno preceduto la deportazione.

L’evento televisivo Binario 21, in occasione della Giornata della Memoria, fa un viaggio indietro nel tempo, partendo dal ricordo di Alberto, padre di Liliana Segre. Morto nel campo di concentramento, a lui è dedicata la pietra d’inciampo posta davanti casa Segre, punto dal quale inizia il racconto della Senatrice a vita. E poi ancora la scuola elementare di Via Ruffini a Milano, dove venne espulsa a causa delle leggi razziali. Tra i ricordi di Liliana Segre anche la penultima tappa prima di raggiungere il campo di concentramento al carcere di San Vittore.

Tra gli ospiti che prenderanno parte allo speciale targato Rai Binario 21, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino. Il Coro del Teatro alla Scala dedicherà invece un emozionante esibizione ai binari della Stazione Centrale di Milano.

Binario 21 è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina. Il produttore esecutivo de L’OFFicina è Marcello Mereu, mentre il produttore esecutivo Rai è Eliana Mercieri. Luisa Pistacchio è il capo progetto e la regia è di Cristiano D’Alisera.

La senatrice a vita Liliana Segre

Liliana Segre nasce a Milano nel 1930, ed è una politica e testimone attiva della Shoah. Il 19 gennaio del 2018 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal 2021 è Presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione allodio e alla violenza.

Venerdì 27 gennaio in prima serata su Rai 1 racconterà nello speciale Binario 21, dedicato al Giorno della Memoria, la sua storia. L’obiettivo è quello di riscoprire il passato, riflettere e superare l’indifferenza. Una frase che la Senatrice Segre ha voluto all’ingresso del Memoriale della Shoah nella Stazione Centrale di Milano.