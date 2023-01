Stasera in tv domenica 29 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 29 gennaio 2023. Su Raitre, l’attualità con Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Su Canale 5, il film E’ per il tuo bene, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme.

Stasera in tv domenica 29 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2. Titolo dell’episodio di stasera: “Gli occhi di Luca”. Lolita (Luisa Ranieri) indaga sull’omicidio di un sacerdote, assassinato nella sua parrocchia. Per la Lobosco non è un buon periodo: Danilo si sta allontanando da lei mentre Domenico, un giovane che aveva conosciuto e aiutato in una vecchia indagine, viene fermato per furto.

Su Raitre, alle 20.00, l’attualità con Che tempo che fa. Attualità, politica e spettacolo sono come sempre gli ingredienti principali del programma di Fabio Fazio, che continua a riscuotere il gradimento del pubblico. La parte centrale della puntata del 15 gennaio (tra gli ospiti, Fiorello e Antonio Albanese) ha ottenuto una media di 2.530.000 spettatori.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Le insistenze di Matteo Salvini affinché il governo affronti il dossier sulle autonomie regionali già nel 2023. I devastanti effetti dei rincari energetici sul tenore di vita degli italiani. L’arresto a Palermo del boss Messina Denaro. Giuseppe Brindisi affronta questi e altri temi con l’aiuto dei suoi ospiti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la solita grinta, inchieste e il contributo degli ospiti, Massimo Giletti affronta gli argomenti più caldi dell’attualità, dalla lotta alla mafia dopo l’arresto di Messina Denaro alle pressioni degli alleati su Giorgia Meloni.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.20, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri sbarca a Ischia, per designare il miglior albergo, tra i quattro in gara. In lizza ci sono Punta Chiarito, Casa Celestino, La Madonnina e l’Hotel Ermitage. Come sempre uno degli hotel riceverà il sigillo green per la sostenibilità.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Best – Comico Show. Continuano le repliche dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Stasera rivediamo, tra gli altri, gli Oblivion con le loro esilaranti parodie delle canzoni famose. Il gruppo ha un canale YouTube, Malguion.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Il Boss delle Cerimonie. Al Castello l’annuale rito della vendemmia è una vera festa, tra la pigiatura a piedi nudi, canti, balli e brindisi dal sapore antico. Nel frattempo Matteo Giordano si dedica all’organizzazione del 40° compleanno di Nello.

I film di questa sera domenica 29 gennaio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2017, di C. Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Rolando Ravello, E’ per il tuo bene, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme. Sergio (Giuseppe Battiston), Arturo (Marco Giallini) e Antonio (Vincenzo Salemme) sono tre amici che disapprovano apertamente le scelte sentimentali delle rispettive figlie. Decidono così di allearsi per mandare a monte le loro relazioni; le cose però prendono una piega inaspettata.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2016, di David Yates, The Legend of Tarzan, con Alexander Skarsgard, Margot Robbie. Dopo essere cresciuto nella giungla africana, Tarzan (Alexander Skarsgard) ha raggiunto Londra dove vive da tempo con la moglie Jane (Margot Robbie). Quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, però, si trova a fronteggiare una serie di insidie e complotti orditi alle sue spalle.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di W. Hill, Ancora vivo, con Bruce Willis. 1931. In una cittadina semiabbandonata del Texas arriva un misterioso straniero: si troverà coinvolto nella guerra tra due bande di fuorilegge che si contendono il controllo del contrabbando d’alcool.

Stasera in tv domenica 29 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma fuggito dal castello in cui abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzo chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ben Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Boston (Stati Uniti). Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, perché aiutino la polizia a cercarla.