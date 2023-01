C’è posta per te diretta 28 gennaio: tutte le storie della quarta puntata

Condividi su

Questa sera, sabato 28 gennaio, va in onda alle 21.25 su Canale 5 la nuova puntata di C’è posta per te con Maria De Filippi. Storie e racconti si alterneranno durante il corso del quarto appuntamento, ma anche emozionanti sorprese. L’attrice Charlize Theron sarà tra gli ospiti della nuova puntata insieme al cantante Irama. Ecco tutte le storie raccontate.

C’è posta per te 28 gennaio diretta

La puntata di C’è posta per te del 28 gennaio inizia con la storia di un regalo. Entra in studio Charlize Theron, che viene accolta calorosamente dal pubblico in studio. Maria De Filippi, attraverso alcune foto dell’attrice, le pone alcune domande per scoprire qualcosa in più di lei. Dai suoi cani, alla danza, alla passione per i cavalli, ogni foto racconta un pezzo della vita dell’attrice. Entrano in studio i protagonisti della prima storia, Alessandro e Cristina, rispettivamente padre e figlia. Mandano l’invito a Francesca e a Pierpaolo, moglie e figlio di Alessandro.

Hanno scelto di chiamare la trasmissione perché la loro famiglia è stata colpita da un grave lutto. Qualche anno fa il figlio più grande, Vincenzo, a seguito di una grave aritmia cardiaca avvenuta nel sonno, è venuto a mancare. Attraverso questo invito Alessandro vuole chiedere a sua moglie Francesca e a suo figlio Paolo di trovare quello spiraglio di luce per continuare a vivere se pur con il dolore nel cuore. Maria legge così la lettera che Alessandro ha scritto a suo figlio Vincenzo: “A te chiedo il miracolo per questa famiglia che hai lasciato sgomenta, di riaprire le porte della vita”.

Dalla cima delle scale scende Charlize Theron, e porta con sé alcuni regali per mamma Francesca e Paolo, in modo che possano condividere tanti momenti pieni di gioia con la loro famiglia.

La storia di Carmen

La puntata del 28 gennaio di C’è posta per te prosegue con la storia di Carmen che entra in studio con il marito Carmine. Da 20 anni Carmen non può entrare a casa di suo padre per volere di sua moglie Luana, con cui ha avuto due figlie. L’allontanamento tra loro è avvenuto quando Carmen, che all’epoca aveva solo 12 anni, ha deciso di non andare al loro matrimonio. Da quel momento è iniziata la sua vita da figlia “clandestina”. Ciò che Carmen e Carmine chiedono è che il padre riconosca di ricoprire questo ruolo anche per la prima figlia, e non solo per le altre due.

Carmen accusa il padre di non aver saputo gestire la situazione fin dall’inizio, nonostante ci fossero le intenzioni, sia da parte di Carmen che di Luana e della sua figlia più grande, di instaurare un rapporto. Dopo aver chiarito una serie di incomprensioni nate nel corso degli anni, Carmen riabbraccia il padre e il resto della sua famiglia.

La storia di un matrimonio interrotto

Valentina è la protagonista della prossima storia della puntata del 28 dicembre di C’è posta per te. Dopo 15 anni di matrimonio il marito ha chiesto la separazione consensuale, perché convinto che la moglie lo avesse tradito. In realtà Valentina non lo ha mai tradito fisicamente, ma suo marito ha solo scoperto dei messaggi che si è scambiata con un altro uomo. Nonostante la separazione però lui la sera, quando di nascosto torna a casa, ha ancora rapporti intimi con la moglie. Valentina ha spiegato ancora una volta al marito i motivi che l’hanno portata a commettere tale errore, aggrappandosi alla speranza che le hanno dato i momenti passati con lui in questi ultimi due mesi. Il marito però ha scelto di non aprire la busta.

La storia di Mariella

La quarta puntata di C’è posta per te prosegue con la storia di Mariella che entra in studio con suo figlio Alessandro. Mariella chiama la trasmissione per mandare l’invito a suo figlio Salvatore con cui non si parla da tempo. Il motivo dell’allontanamento tra i due è dovuto al fatto che lui non le perdona il fatto che non sia tornata a casa una sera. Il suo ex marito aveva infatti detto ai suoi figli che la loro mamma lo aveva tradito. Alessandro a differenza di suo fratello ha invece sempre mantenuto un legame con lei.