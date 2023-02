Stasera in tv venerdì 10 febbraio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 9 febbraio 2023. Rai 3 propone Red Land (Rosso Istria) con Selene Gandini. Su Italia 1 invece va in onda il film Harry Potter e l’Ordine della fenice.

Stasera in Tv giovedì 9 febbraio 2023, programmazione Rai

Rai 1, alle 20:30, manda in onda, il Festival di Sanremo 2023 con Amadeus e Gianni Morandi. Nella terza serata vengono riproposti tutti i brani in gara, in modo che il pubblico possa riascoltarli. Co-conduttrice Paola Enogu.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film azione del 2003, Broken City con Russell Crowe. New York. Il sindaco Nicholas Hostetler offre l’incarico all’ex poliziotto Billy Taggart di tenere sotto controllo la moglie Cathleen in quanto è convinto che sia infedele. Nel corso delle indagini scoprire una fitta rete di legami tra politica, imprenditoria e criminalità.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2018, Red Land (Rosso Istria) con Selene Gandini. Settembre 1943.Al momento della firma dell’armistizio Italia è allo Sbando. I partigiani comunisti di Tito perseguitano le popolazioni fiumane, dalmate, giuliane ed istriane. La studentessa Norma Cossetto è una delle tante vittime dei massacri.

Stasera in Tv giovedì 9 febbraio 2023, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del terremoto in Turchi e Siria, del caso di Alfredo Cospito, del caro benzina e del Reddito di Cittadinanza. Ospiti Vittorio Feltri, Chiara Colosimo, Matteo Ricci, Marta Collot, Matilde Siracusano, Stefano Patuanelli, Luca Toccalini e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.00, trasmette il reality show Grande Fratello Vip. L’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini va in onda anche contro il Festival di Sanremo. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Antonino, Attilio, Edoardo, Onestini, Sarah.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2007, Harry Potter e l’Ordine della fenice con Daniel Radcliffe. La professoressa Umbridge ha da tempo preso di mira Harry, che non ne comprende la motivazione. Tutto cambia quando scopre la sede segreta dell’ordine della Fenice si trova nell’abitazione di Sirius Black- Da lì stanno studiando il modo per sconfiggere Voldemort .

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Anche questa settimana Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di politica, economia e attualità. Al centro l’operato del governo.

Nove, alle 21.25, trasmette il film western del 2006, Caccia Spietata con Liam Neeson. Stati Uniti. Al termine della Guerra di secessione, il confederato Carver entra in azione per inseguire il capitano nordista Gideon. Lo raggiungerà fino alle Montagne Rocciose al deserto.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2003, Hollywood Homicide con Harrison Ford. Los Angeles. Il sergente Joe Gavilan si ritrova a collaborare con il giovane collega detective Calden per occuparsi della morte alcuni musicisti rap. Nel corso delle indagini scoprono che le vittime avevano dei contrasti con la propria casa discografica.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film fantastico del 2017, Seven Sisters con Noomi Rapace. Un nonno decide di crescere di nascosto le sette nipoti gemelle in una società che pretende solo figli unici. Questo equilibrio si rompe quando una delle giovani scompare.

Cine 34, alle 21.00, propone il film commedia del 1980, Prestami tua moglie con Lando Buzzanca. Il meridionale Alex Fortini vive a Milano lasciandosi mantenere dall’amante. Quando però riappare la moglie, spaventato dall’idea che voglia il divorzio e il mantenimento, si ritroverà nei guai.

Stasera in Tv giovedì 9 febbraio 2023, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2016, Quo vado? con Checco Zalone. Checco ha finalmente realizzato il sogno nel cassetto che aveva sin da bambino, ovvero ottenere il posto fisso. Ora una spietata dirigente vuole convincerlo a dimettersi, pena il trasferimento.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 1990, Quei Bravi ragazzi con Robert De Niro. Henry Hill, testimone che vive sotto protezione, racconta le imprese dei suoi ex compari mafiosi americani.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2016, Sette minuti dopo la mezzanotte con Lewis MacDougall. Conor ha appena 12 anni e tutte le sere vede apparire un mostro alla sua finestra. La creatura gli racconta storie fantastiche che lo affascinano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2009, Command Perfomance con Dolph Lundgren. Mosca. Nel corso del concerto della star americana Venus viene preso in ostaggio il premier russo. Entra in azione il batterista di una band heavy metal che ha intenzione di salvarlo prima che sia troppo tardi.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantascienza del 2021, Zona 414 con Guy Pearce. Il magnate Marlon, ha realizzato la Zona 414, cioè una colonia di robot umanoidi. Quando sua figlia viene sequestrata decide di ingaggiare un investigatore privato.