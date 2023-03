Propaganda Live 3 marzo: naufragio di Cutro, ospiti Colapesce Dimartino

Condividi su

Venerdì 3 marzo, dalle ore 21:20 su La7, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Propaganda Live. Il programma, come di consueto, è condotto da Zoro, ovvero Diego Bianchi. La puntata è fruibile anche in diretta streaming dal sito dell’emittente.

Propaganda Live 3 marzo, il naufragio di Cutro

Nel corso di Propaganda Live del 3 marzo è previsto un lungo reportage in merito al naufragio di Cutro. L’evento ha provocato una vera e propria strage di migranti: delle 180 persone partite dalla Turchia, sono circa 70 quelle che hanno perso la vita. Il bilancio, però, potrebbe ulteriormente aggravarsi: decine, infatti, sarebbero ancora i dispersi.

La vicenda, come racconta Propaganda Live del 3 marzo, ha scatenato la bagarre politica. All’indomani della tragedia, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha affermato: “La disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli. Da disperato io non partirei, perché sono stato educato alla responsabilità di non chiedermi sempre io cosa devo aspettarmi del luogo e dal Paese in cui vivo, ma anche quello che posso dare io al Paese in cui vivo per il riscatto dello stesso”. A tali dichiarazioni sono insorte le opposizioni, che hanno chiesto con forza le dimissioni.

Il nuovo corso del Partito Democratico

Durante Propaganda Live del 3 marzo è in scaletta un reportage sul Partito Democratico. L’inchiesta riguarda il nuovo corso del movimento all’indomani della nomina di Elly Schlein a nuova Segretaria. Sin dall’elezione, la deputata è al lavoro per evitare nuove divisioni interne al partito. A tal proposito è previsto a breve un incontro con Stefano Bonaccini, suo principale rivale per il ruolo di leader del PD.

Nel programma, poi, tornano i membri del cast fisso. A tal proposito l’attore Andrea Pennacchi è il protagonista di un nuovo monologo che, come al solito, si incentra su un tema di stretta attualità. Attesi, poi, i giornalisti Paolo Celata e Francesca Schianchi. Con loro anche i cronisti Filippo Ceccarelli e Costanze Reuscher. A Propaganda Live del 3 marzo non manca nemmeno la rubrica Social Top Ten. Con essa, Makkox presenta con l’ironia che lo contraddistingue le principali notizie della settimana.

Propaganda Live 3 marzo, gli ospiti

Ampio spazio, nella diretta, lo ha la musica. Bianchi, infatti, dialoga in primis con Colapesce Dimartino, duo musicale che a Sanremo 2023 si è classificato in decima posizione con il singolo Splash. Nella kermesse, inoltre, hanno vinto il prestigioso Premio della Critica Mia Martini. Infine la puntata è arricchita da Caro Emerald, tra le esponenti più importanti a livello internazionale di musica jazz