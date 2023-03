Stasera in tv sabato 18 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 17 marzo 2023. Su Raitre, il documentario Gianni Agnelli in arte l’Avvocato. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Stasera in tv venerdì 17 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la seconda puntata del varietà Benedetta primavera. Lo show che i fan di Loretta Goggi aspettavano da oltre 30 anni è in onda anche stasera. In scaletta, le esibizioni della padrona di casa con i grandi protagonisti dello spettacolo italiano. In studio anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che Loretta ha voluto come spalle d’eccezione.

Su Raitre, alle 21.20, il film documentario Gianni Agnelli in arte l’Avvocato. A 20 anni dalla scomparsa, il documentario ripercorre la vita di Gianni Agnelli con interviste ed immagini di repertorio. Un’esistenza costellata da tante passioni (la Fiat, la Juventus, la Ferrari, le donne, il gusto per il bello), ma anche da momenti bui come la morte del figlio Edoardo.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto: 40 anni di Filarmonica della Scala – Beethoven. Sulla scia delle celebrazioni dei 40 anni di Filarmonica della Scala, viene riproposto il concerto diretto dal Maestro Myung-Whun Chung il 24 aprile 2006. In programma, la Sinfonia n. 6 di Beethoven, detta “Pastorale”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Casi irrisolti e tanto altro nel programma investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Tra i casi affrontati c’è quello di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021. I suoi resti sono stati ritrovati lo scorso novembre.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata della fiction Buongiorno, mamma! 2. Un corpo viene rinvenuto nel lago davanti alla villetta di Anna (Maria Chiara Giannetta) e Guido (Raoul Bova). Le tracce di Dna rinvenute sul cadavere rivelano una verità sconvolgente. Sole intanto comincia a scavare nel passato della madre biologica per capire che cosa sia successo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. In equilibrio tra approfondimento, spettacolo e satira, Diego Bianchi ha l’ambizione di informare senza rinunciare a un po’ di leggerezza. Accanto al conduttore i giornalisti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Quinta tappa dell’8° stagione del programma di Alessandro Borghese. Oggi si reca a Livorno per trovare il miglior ristorante del quartiere Venezia. In gara: Stuzzicheria di mare in Venezia, Mediterraneo, Dietro l’angolo e Elaboratorio Culinario.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti in diretta con Maurizio Crozza. Il comico genovese fa un quadro esilarante della scena politica italiana e internazionale. Tra i suoi nuovi personaggi c’è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Tommaso Foglia si recano a Pordenone per una nuova sfida. Le pasticcerie in gara sono “Pasticceria Delizia”, “Il Caffè Pasticceria del Cuore” e “Il Nuovo Forno”. Chi porterà a casa l’ambito premio

I film di questa sera venerdì 17 marzo 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Nisha Ganatra, E poi c’è Katherine, con Emma Thompson. Katherine è la famosa conduttrice di un talk show. Per smentire le accuse di misoginia, assume Molly come autrice del programma e per riportare l’armonia in redazione.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise, Cobie Smulders. Jack Reacher (Tom Cruise), tornato in Virginia, viene a sapere che il maggiore dell’esercito Susan Turner (Cobie Smulders) è stata arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, decide di aiutarla a uscire di prigione per scoprire la verità su una grande cospirazione governativa.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1974, di Francis Ford Coppola, Il padrino – Parte II, con Al Pacino. 1958. Michael Corleone è il capo di un impero mafioso. A fondarlo è stato il padre Vito, arrivato anni prima dalla Sicilia, unico superstite di una famiglia sterminata da Cosa Nostra.

Stasera in tv venerdì 17 marzo, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2006, di Bryan Singer, Superman returns, con Brandon Routh. Superman ritorna, il suo posto è a Metropolis. Ma Lois Lane è innamorata di un altro e Lex Luthor sta tramando per distruggere il supereroe e impadronirsi del pianeta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di G. Tartakovsky, Hotel Transylvania. Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula invita nel suo resort gli amici di sempre, da Frankenstein al Lupo Mannaro. Ma tutto si complica con l’arrivo di Jonathan, un giovane umano.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Michael Bay, Pain & Gain – Muscoli e denaro, con Mark Wahlberg. Sperando di arricchirsi, i body-builder Daniel, Paul e Adrian rapiscono Victor Kershaw, un ricco uomo d’affari. Le cose però non vanno come avevano previsto e così…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in nun incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira…