Chi l’ha visto? 29 marzo, i casi: la scomparsa di Greta Spreafico

Mercoledì 29 marzo, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Il programma, come di consueto, è condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 29 marzo, il caso di Greta Spreafico

Nel corso di Chi l’ha visto? del 29 marzo è dedicato ampio spazio al caso di Greta Spreafico. La cantante rock originaria di Erba è sparita nel nulla lo scorso 4 giugno. Quando è scomparsa si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Qui era arrivata qualche settimana prima per vendere la casa che aveva ereditato dal nonno.

Sin da subito le forze dell’ordine hanno iniziato ad indagare sulla vicenda. Solo pochi giorni fa, però, la procura ha avviato una inchiesta per omicidio. Una persona, le cui generalità non sono state diffuse, è iscritta nel registro degli indagati.

Le testimonianze raccolte da Storie Italiane

A Chi l’ha visto? del 29 marzo si cerca di chiarire meglio il nuovo sviluppo dell’indagine. Di recente, di Greta Spreafico si è parlato nel programma Storie Italiane, in onda nella mattinata di Rai 1. Diversi i testimoni ascoltati e, quasi tutti, hanno confermato che nel periodo subito precedente alla scomparsa Greta aveva un forte stato di agitazione e tensione.

In particolare, un amico ha affermato: “Era tanto giù e quasi tutti i giorni si chiamava con il fidanzato e piangeva. Non le chiedevo cosa si dicessero per evitare che lei si dispiacesse ancora di più. Non voleva stare da sola”.

La svolta, come racconta Chi l’ha visto? del 29 marzo, è commentata anche dall’avvocato della famiglia di Greta: “Ci sarebbero degli elementi di colpevolezza che, evidentemente, sono a carico di una persona individuata”.

Chi l’ha visto? 29 marzo, la storia di Raffaele Lioce

Nella diretta di Chi l’ha visto? del 29 marzo si torna a parlare della storia di Raffaele Lioce. Il pensionato, accumulatore seriale, era dato per scomparso da mesi. Dopo vari allarmi lanciati dai vicini di casa, nell’abitazione di Raffaele è stato eseguito un sopralluogo.

Ed è proprio in questa occasione che hanno ritrovato il corpo senza vita di Lioce, presente sotto un cumulo di rifiuti all’interno della camera da letto. L’ipotesi più plausibile è che il pensionato abbia perso la vita per cause naturali. Comunque, per smentire ogni altra possibile pista, la magistratura ha disposto per lui un esame autoptico.

Infine, a Chi l’ha visto? del 29 marzo spazio agli appelli, alle segnalazioni e alle richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.