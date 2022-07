Chi l’ha visto? 13 luglio, diretta: puntata speciale dedicata al caso di Federico Caffè

Condividi su

Mercoledì 13 luglio, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Nell’appuntamento, condotto da Federica Sciarelli, sarà dato ampio spazio al caso di Federico Caffè. L’economista, che in carriera è stato anche professore dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha fatto perdere le proprie tracce improvvisamente, uscendo dalla sua casa di Roma e lasciando diversi effetti personali sul comodino. Da quel momento, nessuno lo ha più visto. La puntata sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Chi l’ha visto? 13 luglio, la storia di Vincenza Ribecco

Inizia la puntata di Chi l’ha visto? del 13 luglio. Si parte con la storia di Vincenza Ribecco, uccisa dal marito lo scorso 8 marzo. I figli, Domenico e Rosaria, raccontano la loro testimonianza agli inviati Gianvito Cafaro e Irene Fornari. I due raccontano che il padre, prima di uccidere Vincenza, era già finito in galera per dei reati legati alla droga. Durante il periodo di carcerazione, la famiglia è stata sfrattata in quanto nessuno pagava più l’affitto. “Lui è sempre stato geloso in maniera possessiva, ma non ha mai pagato per quello che ha fatto. Mamma, nonostante ciò che subiva, alla fine lo riaccoglieva sempre. Lo faceva per noi, per farci avere una famiglia“, dice Rosaria. Quest’ultima continua la propria testimonianza: “Mamma non ha mai voluto denunciare papà. Lo ha sempre difeso”.

Prosegue la testimonianza di Domenico e Rosaria. Il figlio racconta: “Ho cercato sempre di avere un rapporto con papà. Lui spesso mi diceva che mamma lo tradiva con un suo amico. L’8 marzo mi sono visto con una ragazza e, per questo, non ho pranzato a casa. Sono andato dal fioraio e ho comprato delle mimose. Alle 5 di pomeriggio sono tornato a casa e, quando sono entrato, ho trovato mamma a terra, piena di sangue”. Pubblicità.

Prosegue la puntata

Continua Chi l’ha visto? del 13 luglio. Federica Sciarelli introduce la storia di Sestina, 26enne che sognava di diventare una parrucchiera e che conviveva con il fidanzato Andrea. Proprio quest’ultimo, per la procura, l’avrebbe spinta giù dalle scale, uccidendola. Nonostante questo, Andrea, è stato assolto in primo grado da ogni accusa. L’inviata Paola Grauso, insieme a Marina Borrometi, intervista Caterina, la mamma di Sestina. Un servizio ricostruisce l’intero caso e si concentra anche sulla nonna di Andrea, presente in casa durante il fatto. La testimone ha sempre affermato di aver visto Sestina e Andrea cadere insieme dalle scale. Versione, questa, considerata non attendibile dall’accusa.