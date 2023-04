Quarto Grado 7 aprile, tra i casi quello di Benno Neumair

Condividi su

Stasera in tv domenica 2 aprile 2023. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Canale 5, il varietà condotto da Gerry Scotti, Lo show dei record.

Stasera in tv domenica 2 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Resta con me, con Francesco Arca, Arturo Muselli. Al porto viene ritrovato il fuoristrada usato dalla banda della lancia termica per investire Ausiello; all’interno viene rinvenuto l’ugello di una bombola da sub. Alessandro (Francesco Arca) si convince che il prossimo colpo della banda avrà a che fare con l’acqua. – Diego parte alla ricerca di sua madre Cristiana, che ha ripreso a drogarsi facendo sparire le sue tracce. Imbattutosi in Tarek, Diego lo affronta con una pistola in mano.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Gli ottimi ascolti del programma ideato e condotto da Fabio Fazio ormai non fanno più notizia. La parte centrale della puntata del 19 marzo, che ha visto in studio tra gli altri Christian De Sica, Walter Veltroni e Giuseppe Fiorello, è stata vista da 2.216.000 telespettatori, per uno share dell’11,4%.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Nello studio di Giuseppe Brindisi l’attualità politica è come sempre al centro dell’attenzione, tra gli stati d’animo inevitabilmente contrastanti dei politici e le analisi più o meno equilibrate di quello che a breve dovrà succedere. Non manca però il punto sulla situazione economica internazionale.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Record e curiosità da tutto il mondo nel programma condotto da Gerry Scotti, che stasera giunge alla settima delle dieci puntate previste. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese e dal set all’autodromo di Monza, uomini e donne provenienti da tutto il mondo sono pronti a tutto per entrare nel Guinness.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Inside. Ultimo appuntamento con gli speciali realizzati dagli inviati delle Iene. Antonino Monteleone torna sulla strage di Erba: nel 2006 tre donne e un bambino vengono uccisi a colpi di spranga. I vicini di casa, i rei confessi Rosa Bazzi e Olindo Romano, vengono condannati. Ora si professano innocenti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. In primo piano le prime difficoltà del governo di Giorgia Meloni.

Tv8 – Nove

Su Tv8, alle 21.00, Motociclismo: Gran Premio d’Argentina. In differita vediamo la 2° prova del Motomondiale. Lo scorso anno l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò tagliò per primo il traguardo davanti alla Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Soltanto 5° il campione del mondo Francesco Bagnaia.

Su Nove, alle 21.25, il reality Cambio moglie. Penultimo appuntamento con il reality. Protagonisti di stasera: la numerosa famiglia Passador di Brescia che ha un’agenzia di pompe funebri. La moglie si trasferisce per una settimana a Genova, a casa Antonielli, dove sono tutti superstiziosi.

I film di questa sera domenica 2 aprile 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Eros Puglielli, Copperman, con Luca Argentero. Anselmo è speciale e, nonostante l’età, continua a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Convinto di essere un supereroe e di poter salvare il mondo, vestirà un’armatura fatta per lui dall’amico fabbro.

Stasera in tv domenica 2 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Philipp Stolzl, Il re degli scacchi, con Oliver Masucci. Vienna, 1938. L’avvocato Joseph Bartok viene messo in isolamento, poiché si rifiuta di collaborare con la Gestapo. Durante la prigionia, l’uomo sviluppa un’ossessione per gli scacchi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan de Val, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Anni 70. Gru, ancora ragazzino, sogna di far parte dei Malefici 6. Le cose non vanno come sperato, ma in suo aiuto arrivano gli inarrestabili Minions.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Isaac Florentine, Close Range, con Scott Adkins, Nick Chinlund. L’ex militare Colton MacReady combatte con tutte le sue forze per salvare la famiglia, minacciata da un gruppo di narcotrafficanti appoggiati dallo sceriffo locale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James, Ben Kingsley. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael agguanta il successo: ma ben presto…