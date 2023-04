Stasera in tv sabato 8 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 6 aprile 2023. Su Raidue, il film 1917. Su Rete 4, l’attualità con Dritto e rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio.

Stasera in tv giovedì 6 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 7, con Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Titolo dell’episodio di stasera: “Altezze diverse”. Una motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata all’incidente della sua amica Roberta. Dalle indagini emerge il coinvolgimento di Paron. Per risolvere il caso, Manuela trova in Nathan (Marco Rossetti) un inaspettato alleato.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Salgono gli ascolti del talk show culturale condotto da Geppi Cucciari, che si assesta intorno al 4,5% di share. Stasera va in onda la 12° delle 15 puntate previste. Ritroviamo in studio il divulgatore Roberto Mercadini, il linguista Giuseppe Antonelli e il professore d’italiano Andrea Maggi.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Il tabarro e il castello del principe Barbablù. Il dittico formato da “Il tabarro” di Puccini e “Il castello del principe Barbablù” di Bartòk, in scena al Teatro dell’Opera di Roma da stasera fino al 18 aprile. Dirige Michele Mariotti (diretta alle 20 su Radiotre).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. In questo periodo, uno dei più preoccupanti degli ultimi anni per le famiglie italiane, Paolo Del Debbio rinnova ai telespettatori l’invito a farsi sentire, in diretta dalle piazze italiane ma anche attraverso telefonate, mail e social: l’importante è avere la possibilità di esprimere ansie e chiedere aiuto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Con il rigore che gli ha meritato il rispetto dei telespettatori, Corrado Formigli affronta il dibattito sulla situazione politica italiana, tra polemiche sull’agenda di governo e reciproche accuse tra esecutivo e opposizione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri si trova sulla costa adriatica per una sfida tra quattro “Bike Hotels”, strutture per turisti che prediligono le vacanze sulle due ruote: i clienti possono portarsi le bici in camera e nella hall c’è anche un’officina attrezzata.

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie o verità? Nel giugno del 2012 Dino Reatti viene brutalmente ucciso fuori da casa sua. A scontare la pena (21 anni di reclusione) è la moglie da cui si stava separando, Sonia Bracciale. Con Pino Rinaldi ripercorriamo passo per passo il caso.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Resosi conto che l’aggravarsi dell’obesità lo rendeva sempre meno attivo, Wes ha deciso di seguire il programma del dottor Now, perdendo parecchio peso. Dopo l’operazione, il dottore gli ha consigliato di andare in terapia anche da uno psicologo.

I film di questa sera giovedì 6 aprile 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film di guerra del 2019, di Sam Mendes, 1917, con George Mackay, Benedict Cumberbatch. Aprile 1917. I caporali Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), impegnati sul Fronte occidentale, affrontano una missione pericolosissima: attraversare le linee nemiche per avvertire il comando inglese di non lanciare un attacco che rischia di tramutarsi in un massacro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2016, di Juan Antonio Bayona, Sette minuti dopo la mezzanotte, con Lewis MacDougall. Ogni sera, alla finestra del dodicenne Conor appare un gigantesco mostro, che lui stesso crede di aver evocato. La creatura gli racconta storie fantastiche che lo affascinano.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2012, di Shane Black, Iron Man 3, con Robert Downey Jr, Guy Pearce. Questa volta Tony Stark (Robert Downey Jr) deve combattere contro Aldrich Killian (Guy Pearce), che intende attaccare l’Air Force One per rapire il presidente americano. Privato dell’armatura di Iron Man, Stark dovrà confidare nel suo ingegno per proteggere l’umanità e le persone che ama.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Iris – La5

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Ari Sandel, L’A.S.S.O. nella manica, con Mae Withman, Robbie Amell. Bianca, una ragazza tutta acqua e sapone, è amica di due coetanee, le più popolari e invidiate della scuola. L’amico Wesley, però, le fa notare il suo vero ruolo nel trio.

Stasera in tv giovedì 6 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Ric Roman Waugh, Attacco al potere 3, con Gerard Butler, Morgan Freeman. L’agente dei servizi segreti Banning, accusato di aver organizzato un attentato per uccidere il Presidente, è in fuga braccato dalla polizia. Con l’aiuto del padre Clay cerca di scagionarsi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2012, di David O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Gavin Hood, Ender’s game – Il gioco di Ender, con Asa Butterfield, Harrison Ford. La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne Ender Wiggin.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Carl Rinsch, 47 ronin, con Keanu Reeves. Giappone: il mezzosangue Kai si unisce a Oishi, il leader di un gruppo di ronin. Insieme cercano di vendicarsi del tiranno che ha ucciso il loro maestro, mettendo al bando i suoi seguaci guerrieri.