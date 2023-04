Stasera in tv domenica 9 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 9 aprile 2023. Su Raitre, la nuova edizione del programma di viaggi Il Borgo dei Borghi, con Camila Raznovich. Su Italia 1, il film di Leonardo Pieraccioni, Il ciclone.

Stasera in tv domenica 9 aprile 2023, Rai

Su Raitre, alle 21.15, serata di viaggi: la nuova edizione de Il Borgo dei Borghi. La gara tra i borghi più belli d’Italia (uno per regione) taglia il traguardo della decima edizione. Padrona di casa è Camila Raznovich, mentre nella giuria troviamo Rosanna Marziale, Mario Tozzi e Jacopo Veneziani. Un anno fa trionfò Soave, borgo in provincia di Verona, ai piedi dei Monti Lessini.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese Gerry Scotti conduce l’ottava puntata dello show. Nel 2015 anche lo stesso Scotti è stato inserito nel Guinness World of Records: è infatti il presentatore televisivo ad aver condotto il maggior numero di puntate al mondo di un quiz, “Chi vuol essere milionario?”.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Stasera è Seattle, nello stato di Washington, a ospitare il programma di Francesco Panella nella penultima puntata della quinta stagione. Come sempre i protagonisti sono 3 italiani che risiedono in questa città e i loro ristoranti preferiti.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Ti spedisco in convento. Al via la nuova edizione del programma in cui cinque ragazze “ribelli” vivono per alcune settimane in una comunità di suore. Questa volta a ospitarle sarà il convento di San Giovanni Battista, sull’Aurelia Antica, a Roma.

I film di questa sera domenica 9 aprile 2023

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2022, di Pierluigi di Lallo, Amici per la pelle, con Filippo Laganà. La storia vera del ventenne Filippo Laganà (29 anni, che interpreta sé stesso), figlio del noto attore Rodolfo. Durante una vacanza in America, avverte forti dolori addominali e deve rientrare subito in Italia. La diagnosi è terribile: si tratta del morbo di Wilson. Serve al più presto un trapianto di fegato.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2013, di M.I.B. Sandemose, Il mistero del Ragnarok, con Pal Sverre Hagen. L’archeologo Sigurd Svenson trova una pietra con iscrizioni runiche. L’uomo è convinto che si tratti di indicazioni per trovare un tesoro e organizza una spedizione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Gilles De Maistre, Mia e il leone bianco, con Daniah De Villiers. La giovane Mia stringe un legame speciale con un leone bianco, Charlie. Quando scopre che l’animale è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1980, di Jack Gold, Il piccolo Lord, con Alec Guinness. Ceddie (Rick Schroeder) e sua madre (Connie Booth) lasciano New York per trasferirsi in Inghilterra. Lì vive il nonno, il conte di Dorincourt (Alec Guinness), che ha nominato il piccolo suo erede. Rimasto solo con l’uomo, il ragazzo fatica ad adattarsi alle regole della vita nel castello.

Italia 1 – La7

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1996, di e con Leonardo Pieraccioni, Il ciclone. Il commercialista Levante Querini (Leonardo Pieraccioni) vive in un casale nella campagna toscana con il padre Osvaldo e i fratelli Libero (Massimo Ceccherini) e Selvaggia. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo di una compagnia di flamenco di cui fa parte la bellissima spagnola Caterina (Lorena Forteza).

Su La7, alle 20.35, il film fantastico del 2011, di Peter Jackson, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, con Martin Freeman. Lo hobbit Bilbo Baggins è coinvolto dal mago Gandalf in un’avventura nel regno di Erebor: dovrà aiutare 13 nani a riprendersi il loro tesoro finito nelle grinfie dal drago Smaug.

Tv8 – 20 Mediaset – Iris – Cine34

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1991, di K. Reynolds, Robin Hood principe dei ladri, con Kevin Costner. Tornato in Inghilterra, Robin Hood scopre che il Paese è schiavo della tirannia di Giovanni Senzaterra, e i suoi possedimenti sono stati confiscati dallo sceriffo di Nottingham.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta, Hugh Jackman. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Simon Curtis, Woman in gold, con Ryan Reynolds. Maria Altmann, ebrea rifugiata negli Stati Uniti, vuole recuperare un’opera d’arte sottratta alla sua famiglia in Austria. Avvia così un’azione legale contro il governo dello Stato europeo.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1966, di Damiano Damiani, Quièn Sabe, con Lou Castel, Gian Maria Volonté. Durante la rivoluzione messicana, l’americano Bill accetta di uccidere per conto dei governativi il capo dei ribelli. Per compiere la missione, si unisce a un bandito.

Stasera in tv domenica 9 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Ol Parker, Ticket to Paradise, con George Clooney, Julia Roberts, Sean Lynche. Georgia e David, ex coniugi, si alleano per mandare all’aria l’imminente matrimonio della figlia a Bali. Riusciranno nell’impresa o sarà l’occasione per far riaccendere la scintilla tra loro?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Mel Gibson, La passione di Cristo, con Jim Caviezel, Monica Bellucci. Liberamente ispirato ai Vangeli di Luca, Giovanni, Matteo e Marco. Le ultime dodici ore di Cristo, dalle tentazioni nell’orto dei Getsemani alla sua crocifissione sul Golgota.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine, Kevin Costner. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per far collassare l’economia americana e farà di tutto per sventarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1985, di Peter Weir, Witness – Il testimone, con Harrison Ford, Lucas Haas. Un bambino della comunità Amish di Filadelfia è testimone di un omicidio. Quando il piccolo indica un poliziotto come l’assassino, l’ispettore Book riceve l’incarico di proteggerlo.