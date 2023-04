Stasera in tv sabato 22 aprile 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 20 aprile 2023. Su Raitre, il talk show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 20 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 7, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti. Titolo dell’episodio di stasera, “Solo per amore”. Il ritrovamento del cadavere di una donna sulla sponda di un fiume porta Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo tra i boschi millenari: devono indagare nel mondo degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali in legno. Il ritorno di Eva provoca una crisi tra Vincenzo e Carolina.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Il programma condotto da Geppi Cucciari arriva stasera al penultimo appuntamento. Al fianco della padrona di casa ritroviamo la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini, Andrea Maggi, insegnante de “Il Collegio”, e il “sumerologo” Maurizio Viano.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera lirica: Manon Lescaut. Lo spettacolo, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di David Pountney, è andato in scena al Teatro alla Scala nel 2019. Tra i protagonisti sul palcoscenico Maria José Siri, nel ruolo della protagonista, e Roberto Aronica in quello di Des Grieux.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Anche se continua con successo la sua attività di scrittore (sette mesi fa è uscito per Mondadori il romanzo “Il filo dell’aquilone”), Paolo Del Debbio è e resta legatissimo alla sua trasmissione televisiva, grazie alla quale è riuscito ad instaurare un rapporto di fiducia e affetto con moltissimi spettatori.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Corrado Formigli coinvolge i suoi ospiti in un dibattito caldo, come lo sono i temi sul tappeto: in primo piano le tensioni tra maggioranza e opposizione, e la tensione internazionale che vede protagonisti Putin e Trump.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Roma-Feyenoord. All’Olimpico i giallorossi di José Mourinho giocano il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la squadra di Rotterdam. Una curiosità: le due formazioni si sono incontrate l’anno scorso nella finale di Conference League. Vinse la Roma per 1-0.

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie o verità? Terminate le puntate inedite rivediamo la 1° stagione del programma di Pino Rinaldi. Si riparte dall’omicidio del piccolo Lorys Stival, ucciso nel 2014. Per la sua morte è stata condannata a 30 anni Veronica Panarello, sua madre.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Ryan si è trasferito in Montana per cercare di non ricadere nella trappola della droga. Ma ha scaricato i suoi problemi sul cibo accumulando un peso eccessivo: ora, per tutelare la sua salute, deve cambiare le sue abitudini alimentari.

I film di questa sera giovedì 20 aprile 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2019, di Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level, con Dwayane Johnson. La nostalgia per l’avventura vissuta convince Spencer a rituffarsi dentro Jumanji. I suoi amici, con l’aiuto del dottor Bravestone, cercano di riportarlo a casa, sfidando nuovi pericoli.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2013, di Luca Miniero, Un boss in salotto, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo. Cristina (Paola Cortellesi) vive a Bolzano con il marito e i due figli. Parla con un perfetto accento del Nord e rinnega le proprie origini napoletane. Tutto cambia quando suo fratello Ciro (Rocco Papaleo), implicato in un processo di camorra, chiede di scontare a casa di lei gli arresti domiciliari.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Scott Derrickson, Doctor Strange, con Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams. Il neurochirurgo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) vede la sua vita cambiare dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange decide di andare in Nepal per consultare lo stregone Mordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2015, di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Mine, con Armie Hammer, Tom Cullen. Intrappolato nel deserto, dopo essere finito su una mina, Mike Stevens, un cecchino dei marine, deve combattere da solo il nemico durante un’attesa lunga più di due giorni.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1999, di Brian Helgeland, Payback – La rivincita di Porter, con Mel Gibson. Durante una rapina, il bandito Porter viene tradito dalla moglie e da un complice, che lo abbandonano in fin di vita. Lui, però, sopravvive e si prepara alla vendetta.

La5 – Cine34

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2008, di Catherine Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1986, di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Carlo Verdone, Renato Pozzetto. Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. Ma i loro metodi esasperanti porteranno i pazienti a cercare vendetta.

Stasera in tv giovedì 20 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2001, di Gore Verbinski, The Mexican, con Brad Pitt, Julia Roberts, Bob Balaban. Per amore della sua fidanzata, il ladruncolo Jerry promette di “ritirarsi”. Ma prima deve fare un ultimo lavoretto: recuperare una pistola d’epoca, su cui pesa un’antica maledizione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Baz Luhrmann, Elvis, con Austin Butler, Tom Hanks. La vita e il successo del cantante, diventato una delle icone del panorama culturale americano. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di McG, 3 days to kill, con Kevin Costner. L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il burrascoso rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.