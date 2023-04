Quarto Grado 28 aprile, i casi e gli ospiti: la Strage di Erba

Condividi su

Stasera in tv giovedì 27 aprile 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena.

Stasera in tv giovedì 27 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 7. Titolo dell’episodio di stasera: “Radici e rami”. Durante una rievocazione della Grande Guerra, un giovane viene colpito da una pallottola vera; Manuela (Giusy Buscemi) e Vincenzo (Enrico Ianniello) devono scoprire le cause della tragedia. Il caso li porta a scoperchiare una vicenda dolorosa. La collaborazione tra Nathan e la polizia si consolida.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Prende il via l’ottava edizione del programma d’inchiesta condotto da Sabrina Giannini, che parla di ambiente, animali e di modelli alimentari sostenibili. Come sempre l’ex inviata di “Report” indaga su verità, scandali, falsi miti legati all’alimentazione, con uno sguardo ai cibi alternativi.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Turandot. L’edizione della Turandot di Puccini andata in scena al Teatro dell’Opera di Roma nel 2022 con l’allestimento a cura dell’artista cinese Ai Weiwei. Sul podio la direttrice ucraina Oksana Lyniv. Nel ruolo di Turandot troviamo Oksana Dyka.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Anche se il presente è sempre foriero di incognite per tante famiglie italiane, con la sua trasmissione Paolo Del Debbio rinnova più che mai agli spettatori l’invito a non mollare, ma anzi a farsi sentire con forza, in diretta dalle piazze italiane ma anche attraverso telefonate, mail e social media.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Cremonese. Scopriamo stasera il nome della seconda finalista di Coppa Italia. Al Franchi di Firenze, i viola padroni di casa ospitano i lombardi, e sono favoriti dopo il successo per 2-0 ottenuto il 5 aprile a Cremona nell’andata. Chi passa il turno affronterà Inter o Juventus nella finalissima del 24 maggio a Roma.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality show Back to school. Dal Collegio della Guastalla di Monza, Federica Panicucci conduce la quarta puntata del reality. Stasera nuovi concorrenti si presentano davanti alla commissione per sottoporsi all’esame di quinta elementare: Natasha Stefanenko, Jo Squillo, Gigi & Ross, il rapper Blind ed Elena Morali.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Cronaca, politica ed economia si intrecciano nel racconto dell’attualità proposto da Corrado Formigli. Tra i temi di maggiore attualità, il dibattito sulle manovre economiche allo studio del governo e le fibrillazioni del centrodestra.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri arriva a Lecce alla ricerca del miglior B&B della città. In gara il Mantatelurè di Via Vittorio dei Prioli, il Vico dei Bolognesi per Palazzo Personè, l’Amatè suite and rooms di Vico San Giusto e lo storico Palazzo Guido di via Conte Gaufrido.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. L’amore è pronto a sbocciare ancora nella nuova edizione del reality condotto da Gabriele Corsi arrivato alla settima stagione. Nella puntata di stasera scopriamo i nomi dei cinque contadini protagonisti.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Patrick Macon pesa 298 Kg: per salvaguardare la salute deve calare di peso. A tal scopo chiede aiuto al dottor Now ma non rispetta la dieta e acquista addirittura altri chili. Il medico è così costretto a parlargli duramente per metterlo in guardia.

I film di questa sera giovedì 27 aprile 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film d’azione del 1997, di Simon West, Con Air, con Nicolas Cage. Il poliziotto Cameron Poe (Nicolas Cage) viene ingiustamente condannato per omicidio. Durante un trasferimento aereo è coinvolto suo malgrado in una rivolta di ergastolani destinati a un supercarcere di massima sicurezza. Il dirottamento è stato progettato dal criminale Cyrus Grissom (John Malkovich).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2019, di Robert Rodriguez, Alita – Angelo della battaglia, con Rosa Salazar. 2563. Il dottor Ido ripara una cyborg senza memoria del suo passato e la chiama Alita. Mentre cerca di scoprire la verità su sé stessa, Alita diventa una cacciatrice di criminali.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2003, di Francis Lawrence, Constantine, con Keanu Reeves, Rachel Weisz. Constantine, una sorta di esorcista capace di distinguere gli angeli e i demoni che si celano tra gli umani, aiuta la detective Angela Dodson a far luce sulla morte della sua gemella Isabel.

Stasera in tv giovedì 27 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Woody Allen, Magic in the moonlight, con Colin Firth, Emma Stone. L’illusionista Stanley Crawford viene ingaggiato per smascherare la presunta medium Sophie Baker. Si sospetta che la giovane voglia imbrogliare una ricca famiglia americana.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1986, di John Badham, Corto circuito, con Ally Sheedy, Steve Guttenberg. Colpito da un fulmine durante una presentazione, il robot Numero 5 prende coscienza di sé e del suo essere vivo. Ma dovrà sfuggire alla polizia che lo ritiene pericoloso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1999, di Stephen Sommers, La mummia, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Mentre sono alla ricerca della leggendaria Città dei Morti, l’ex legionario Richard e la bibliotecaria Evelyn risvegliano la mummia del sacerdote Imhotep, che scatena il terrore.