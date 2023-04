Serie A 32° giornata, la programmazione tv: il Napoli solo su DAZN, Inter-Lazio anche su Sky

Condividi su

Da venerdì 17 marzo si disputa il GP dell’Arabia Saudita di Formula 1. L’appuntamento è il secondo in calendario per il mondiale e la visione è appannaggio degli abbonati a Sky Sport e, in chiaro, di TV8. La tre giorni di competizione inizia in salita per la Ferrari. Dopo la debacle del Bahrein, Charles Leclerc parte ad Abu Dhabi con una penalizzazione in griglia dopo l’introduzione di una nuova centralina.

Formula 1 GP Arabia Saudita, le prove libere

Il week – end del GP di Arabia Saudita di Formula 1 inizia, come già detto, il 17 marzo. Dalle 14:30 i piloti scendono in pista per la prima prova libera. La seconda, invece, è in programma qualche ora più tardi, a partire dalle 18:00.

La visione delle due sessioni, come sempre, è una esclusiva di Sky Sport. In particolare le libere sono fruibili sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1 (207), mentre non è previsto alcun passaggio in differita sulle reti in chiaro. Il commento è a cura di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Il sabato è il giorno di qualifiche

Il GP di Arabia Saudita di Formula 1 proseguono sabato 18 marzo. Il primo appuntamento inizia alle 14:30, orario in cui i piloti sono protagonisti della terza e ultima prova libera. Con tale sessione le scuderie hanno l’ultima possibilità di mettere a punto le giuste strategie in vista del resto del fine settimana. Anche in questo caso le libere sono nei palinsesti di Sky Sport Formula 1.

Dalle 18:00, invece, il calendario del GP di Formula 1 è arricchito con le qualifiche. In tale manche le macchine cercano di posizionarsi più in alto possibile nella griglia di partenza per la gara della domenica. La diretta è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K e i telecronisti sono Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Marc Genè. I tre sono le voci anche della differita di TV8, che la ha in programmazione dalle 21:00.

Formula 1 GP Arabia Saudita, la gara della domenica

Infine, l’ultimo giorno del GP di Arabia Saudita di Formula 1 è domenica 19, quando va in scena la gara. I semafori divengono verdi alle 18:00 e la diretta è una esclusiva di Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K (213).

Le voci che raccontano il gran premio sono quelle dei già citati Vanzini, Chinchero e Genè, ai quali si aggiunge Matteo Bobbi. Così come per le qualifiche, anche la gara è visibile in differita su TV8, che la inserisce nella programmazione tv in prima serata, dalle 21:00.