Stasera in tv giovedì 11 maggio 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 11 maggio 2023. Su Raidue, la seconda semifinale di Eurovision Song Contest. Su Italia 1, il reality condotto da Federica Panicucci, Back to School.

Stasera in tv giovedì 11 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il film tv Sorelle per sempre, con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli. Mazara del Vallo, Anni 2000. Due famiglie sono sconvolte dalla scoperta che le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla. Per anni due madri, Lucia (Donatella Finocchiaro) e Francesca (Anita Caprioli) hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra.

Su Raidue, alle 21.00, il programma musicale Eurovision Song Contest. Gabriele Corsi e Mara Maionchi commentano la seconda semifinale dell’evento di Liverpool. Tra i Paesi in gara questa sera c’è anche San Marino, rappresentato dai Piqued Jacks, band di Pistoia che presenta “Like an animal”, canzone con la quale ha vinto il concorso “Una voce per San Marino”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Terza puntata della nuova edizione del programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare condotto da Sabrina Giannini, storica inviata di “Report”. Nata a Cernusco sul Naviglio (Milano), si è laureata in psicologia a Padova. E’ giornalista professionista dal 1993.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Carmen. Al Teatro dell’Opera di Roma, va in scena il balletto tratto dall’opera omonima di Bizet, con la coreografia di Jiri Bubenicek. Interpreti principali l’étoile Rebecca Bianchi e Amar Ramasar. Dirige il Maestro Louis Lohraseb.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Mail, lettere, telefonate, interventi dalle piazze: l’importante è far sentire la propria voce. Questo è il messaggio lanciato da Paolo Del Debbio ai telespettatori, che possono intervenire in trasmissione con domande, riflessioni e prese di posizione che il conduttore accoglie sempre con grande piacere.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to School. Federica Panicucci e il capoclasse Gianluca “Scintilla” Fubelli danno il via a una nuova puntata del reality in cui i vip accettano di ripresentarsi all’esame di quinta elementare. Stasera vediamo le prove di Alessandro Cecchi Paone (prima dello sbarco sull’Isola), Riki e Cecilia Capriotti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Immagini inedite, faccia a faccia con esperti, inchieste ricche di notizie verificate con scrupolo. Corrado Formigli affronta ogni puntata con il suo tipico stile. Anche stasera si analizza lo scontro tra governo e opposizione.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Europa League. Si giocano questa sera le partite di andata delle semifinali. All’Olimpico la Roma di José Mourinho riceve la visita del Bayer Leverkusen, mentre a Torino la Juventus allenata da Massimiliano Allegri deve vedersela con il Siviglia.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. Il 28 settembre 2002 la 14enne Desirée Piovanelli scompare. Un 16enne vicino di casa confessa di averla uccisa con 33 coltellate. Ma il padre di Desirée ha sempre sostenuto che il ragazzo non può aver agito da solo.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Mark pesava 300 kg quando ha deciso di intraprendere il programma di dimagrimento del dottor Now. Al contrario degli altri pazienti, afferma di voler continuare a perdere peso da solo, attraverso dieta ed esercizio fisico e non con la chirurgia.

I film di questa sera giovedì 11 maggio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2016, di Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams, Jeremy Renner. Alcune navicelle aliene atterrano sulla Terra. L’esperta di linguistica Louise Banks viene selezionata per far parte di una squadra che dovrà capire quali sono le loro intenzioni.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia-drammatico del 2011, di Olivier Nakache ed Eric Toledano, Quasi amici, con Francois Cluzet, Omar Sy. Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, l’aristocratico Philippe (Francois Cluzet) assume come badante Driss (Omar Sy), un ragazzo di periferia, da poco uscito dal carcere. I due sembrano destinati a non comprendersi, ma a poco a poco tra loro s’instaura un solido rapporto di stima.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2001, di Tony Scott, Spy Game, con Robert Redford, Brad Pitt. Un agente della Cia, alla soglia della pensione, ha 24 ore di tempo per salvare un giovane collega, catturato e imprigionato dalla polizia cinese mentre tentava di liberare una donna di cui è innamorato.

Stasera in tv giovedì 11 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2008, di Peter Berg, Hancock, con Will Smith. La città di Los Angeles è alle prese con Hancock, un supereroe pasticcione e dedito all’alcool. Ogni sua impresa finisce per provocare dei danni, ma quando incontra Ray Embrey le cose cambieranno.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly, Ray Milland. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene. Ma non tutto va come previsto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, Liam Neeson. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di Alessio Della Valle, American night, con Emilie Hirsch. Michael Rubino è il capo mafia di New York e ha la passione per l’arte; John Kaplan è un mercante d’arte. I loro destini s’incrociano quando il furto della Marilyn di Warhol dà il via a una serie di imprevisti.