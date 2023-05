La soap opera Beautiful tocca il traguardo delle 9.000 puntate e torna in Italia

Condividi su

Mercoledì 10 maggio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Luce dei tuoi occhi. La fiction con protagonisti Giuseppe Zeno ed Anna Valle è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Luce dei tuoi occhi 10 maggio, regista e dove è girato

Luce dei tuoi occhi del 10 maggio è una produzione originale della Banijay Studios Italia. Il regista, così come nella prima edizione, è Fabrizio Costa. Quest’ultimo, in carriera, ha lavorato a produzioni seriali di grande successo come Don Matteo e Fosca Innocenti.

La sceneggiatura, invece, è a cura di Davide Sala, Eleonora Fiorini e della new entry Mauro Casarini. La trama è ambientata a Vicenza, dove si sono svolte le riprese. Luce dei tuoi occhi è composta da un totale di sei episodi, che a loro volta hanno una durata di circa 100 minuti ciascuno. Il finale di stagione è trasmesso su Canale 5 il prossimo 17 maggio.

Luce dei tuoi occhi 10 maggio, la trama

Durante Luce dei tuoi occhi del 10 maggio Emma è incredula per ciò che è accaduto sul finire dell’episodio di sette giorni fa. Il fratello Roberto, infatti, è rimasto gravemente ferito in un incidente e si trova in uno stato di semi incoscienza. Di conseguenza, non può svelare alla protagonista i motivi che l’hanno portato a incontrare Preta.

Emma, di fatto, non ha altra scelta se non quella di cercare un confronto diretto con il personaggio interpretato da Francesca Cavallin. Il loro faccia a faccia, però, non va come sperato. La conversazione, infatti, è bruscamente interrotta da Armando.

Spoiler finale

In Luce dei tuoi occhi, Roberto riprende conoscenza. Tuttavia, ha perso la memoria e l’ultima cosa che ricorda è quando è uscito dal carcere. Di conseguenza sembra inconsapevole di ciò che è avvenuto nel periodo subito precedente al suo ferimento.

Tuttavia, in Luce dei tuoi occhi del 10 maggio, Petra è altamente preoccupata per quello che Roberto potrebbe dire a Emma. Il segreto sembra essere molto grave, al punto che considera di fuggire da Vicenza in compagnia della figlia Diana.

Luce dei tuoi occhi 10 maggio, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretato in Luce dei tuoi occhi.

Anna Valle : Emma Conti;

: Emma Conti; Giuseppe Zeno : Enrico Leoni;

: Enrico Leoni; Bernardo Casertano : Davide Fabbris;

: Davide Fabbris; Maria Rosaria Russo : Luisa Guerra;

: Luisa Guerra; Luca Bastianello : Roberto;

: Roberto; Francesca Cavallin : Petra;

: Petra; Irene Paloma Jona : Diana;

: Diana; Greta Malegno : Vicky;

: Vicky; Filippo Contri: Jacopo Bellini.