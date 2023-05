Quarto Grado 19 maggio, i casi: Alice Neri e Stefania Rota

Condividi su

Stasera in tv venerdì 19 maggio 2023. Su Raitre, il film Ariaferma, con Silvio Orlando e Toni Servillo. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 19 maggio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il varietà I migliori anni. Doppio appuntamento questa settimana con il programma condotto da Carlo Conti e Flora Canto, che stasera chiudono la prima parte della nuova edizione con un’altra passeggiata nei nostri ricordi musicali, e non solo. Domani invece vedremo la prima di due puntate speciali dedicate all’estate.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale L’ombra del tiranno. Il soprano Asmik Grigorian è il protagonista del concerto dell’Orchestra di Santa Cecilia (diretta da Sir Antonio Pappano), registrato ad aprile a Roma. In programma la première del brano “Dosàna nova” di Ambrosini; poi Strauss e Sostakovic.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Misteri irrisolti e fatti di cronaca che coinvolgono l’opinione pubblica sono al centro del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Si parla, tra l’altro, della strage di Erba. I difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo, sperano di ottenere la revisione del processo.

Su Canale 5, alle 21.20, la sesta e ultima puntata della fiction Il Patriarca. Il matrimonio di Mario e Nina si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano ad un terribile ricatto di Freddy nei confronti di Nemo (Claudio Amendola), costretto ad accettare l’aiuto di Monica. Anche Lara, per aiutare il padre, deve decidere se sacrificare i suoi principi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche per il programma di Diego Bianchi l’attualità non si rivela avara di spunti per riflettere: il popolare “Zoro” non rinuncia in particolare a commentare i fatti salienti della settimana attraverso le sue incursioni sui social.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Celebrity Chef. Secondo appuntamento in prima serata con il reality in onda dal ristorante “AB – Il lusso della semplicità” di Alessandro Borghese. Si improvvisano cuochi per un giorno, Selvaggia Lucarelli e il fidanzato, il food blogger Lorenzo Biagiarelli.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Terminati i live dello show di Maurizio Crozza rivediamo gli sketch più divertenti dell’artista genovese proposti in questa edizione. Tra le imitazioni ritornano quelle di Carlo Calenda, Re Carlo III, Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Pensavo fosse amore. Veronica Ruggeri racconta la storia di Francesca: la donna vuole darsi una seconda possibilità in amore e per questo s’iscrive ad un sito d’incontri. Così conosce Giorgio, colonnello in missione in Libano, ma le cose non vanno come sperava.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction A casa tutti bene 2, con Francesco Scianna. Finalmente le luci si spengono, ma a casa Ristuccia nessuno riesce a dormire: una parte della famiglia è in agitazione mentre l’altra si lascia andare a nuove emozioni e nuovi tormenti.

I film di questa sera venerdì 19 maggio 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Leonardo Di Costanzo, Ariaferma, con Toni Servillo, Silvio Orlando. In un vecchio carcere che sta per essere chiuso, un disguido costringe le guardie a gestire da sole un esiguo gruppo di detenuti, in condizioni di emergenza. Il boss Carmine Lagioia (Silvio Orlando), ne approfitta per sfidare l’autorità di Gaetano Gargiulo (Toni Servillo), l’agente più anziano.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 1992, di Andrew Davis, Trappola in alto mare, con Steven Seagal. Un gruppo di mercenari s’impossessa della corazzata Missouri e del suo arsenale nucleare. Casey Ryback, cuoco di bordo ed ex Navy Seals, decide di fermare i terroristi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Peter Kosminsky, White Oleander – Oleandro bianco, con Michelle Pfeiffer. Ingrid, rea di aver avvelenato il compagno, finisce in carcere. La figlia quattordicenne Astrid, succube del suo amore possessivo, passa da una famiglia affidataria all’altra.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2001, di Joe Johnston, Jurassic Park 3, con Sam Neill. Un ricco avventuriero e sua moglie ingaggiano il paleontologo Alan Grant per farsi accompagnare in un tour aereo dell’Isla Sorna, in Costarica. Il luogo è popolato da dinosauri clonati geneticamente.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di David Cronenberg, A history of violence, con Viggo Mortensen. Tom Stall, gestore di una caffetteria, reagisce all’aggressione di due ladri uccidendoli. Dopo averlo visto in tv, un gangster si presenta in città dicendo di conoscere il suo passato.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2007, di Marc Lawrence, Scrivimi una canzone, con Hugh Grant, Drew Barrymore. Alex è un ex popstar degli Anni 80 che vive di ricordi. Ma quando la star del momento gli chiede di scriverle un brano musicale, ritrova l’ispirazione e l’amore grazie alla dolce Sophie.

Stasera in tv venerdì 19 maggio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di Nicolas Winding Refn, Drive, con Ryan Gosling, Carey Mulligan. Uno stuntman, che arrotonda lo stipendio partecipando a qualche rapina, s’innamora della vicina di casa. La donna però ha un figlio piccolo e un marito in carcere.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Joe Berlinger, Ted Bundy – Fascino criminale, con Zac Efron. La vera storia del serial killer Ted Bundy, che uccise, violentò e mutilò circa 35 donne tra il 1974 e il 1978. Fu condannato all’ergastolo e morì sulla sedia elettrica il 24 gennaio 1989.