Stasera in tv giovedì 8 giugno 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 8 giugno 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Canale 5, il comedy show Zelig, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Stasera in tv giovedì 8 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il programma musicale Gigi uno come te. Rivediamo il concerto trasmesso lo scorso anno per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. A Napoli, in Piazza del Plebiscito, Gigi accoglie sul palco amici e colleghi come Fiorello, Amadeus, Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Eros Ramazzotti. C’è anche il figlio Luca, in arte LDA.

Su Raidue, alle 21.20, la prima parte della miniserie Spirale di bugie. Per salvare il loro matrimonio che sta attraversando una crisi, Anna (Charlie Brooks) e Jake Fallmont decidono di lasciare l’Inghilterra con i loro bambini per trasferirsi a Melbourne, città di origine e di Jake, che è un avvocato. Per badare ai due figli, Anna assume una baby sitter, Becky.

Su Raitre, alle 21.45, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Con la puntata “La polpetta avvelenata” si chiude questa edizione del programma d’inchiesta sull’ambiente e il cibo condotto da Sabrina Giannini. Si torna sulla “carne sintetica”, o coltivata: 3000 sindaci e molti politici al governo sono convinti che minerebbe il made in Italy, ma è davvero così?

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per Milano. In diretta da Piazza Duomo, il tradizionale Concerto per Milano. Riccardo Chailly dirige l’Orchestra Filarmonica della Scala che esegue musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini. Protagonista della serata il tenore Juan Diego Flòrez.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Quasi tutte le trasmissioni di approfondimento si sono occupate del dramma delle città colpite dall’alluvione, ma per Paolo Del Debbio, sempre attento ai drammi sociali, non si tratta solo di seguire l’attualità, ma di rinnovare l’appello a favore dei cittadini vittime di questa terribile calamità.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. Terzo appuntamento con le repliche dello show trasmesso dal Teatro degli Arcimboldi di Milano e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nelle ultime due edizioni sono saliti sul palco, tra gli altri, Teresa Mannino, Raul Cremona, Maurizio Lastrico e Anna Maria Barbera.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Piazza Pulita. Corrado Formigli ripropone alcuni dei servizi più significativi dell’ultima stagione. Ripercorriamo così un’edizione scandita dalle elezioni di settembre, dal perdurare della guerra in Ucraina e dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Dopo anni di difficoltà, Tammy può finalmente sottoporsi a un intervento chirurgico per la perdita di peso, ma le cose sono meno semplici del previsto. Amy invece incontra il dottor Procter che le propone un ambizioso obiettivo di perdita di peso.

I film di questa sera giovedì 8 giugno 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2017, di Luc Besson, Valerian e la Città dei Mille Pianeti, con Dane DeHaan, Cara Delevingne. Anno 2740. Gli agenti Valérian e Laureline vengono inviati in missione ad Alpha, la Città dei Mille Pianeti: devono fare di tutto per salvare il popolo dei Mul da una forza distruttrice.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2020, di James D’Arcy, Made in Italy – Una casa per ritrovarsi, con Liam Neeson, M. Richardson. Robert torna in Italia con il figlio, che non vede da anni, per vendere la villa lasciata loro in eredità dalla moglie. Ma la dimora necessita di una ristrutturazione che li costringerà a confrontarsi.

Su Nove, alle 21.25, il film di spionaggio del 2014, di Roger Donaldson, The november man, con Pierce Brosnan. L’ex agente della Cia Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera. Un giorno viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier e dovrà vedersela con un suo ex pupillo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2015, di Stephen S. Campanelli, Momentum, con Olga Kurylenko, James Purefoy. Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino dei nemici e salvarsi non sarà facile.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 1996, di Fraser Clarke Heston, Alaska, con Vincent Kartheiser, Dirk Benedict e Thora Birch. Due ragazzi partono alla ricerca del padre, dato per disperso fra le nevi dell’Alaska. Verranno aiutati da un cucciolo di orso, salvato dalle mire di un bracconiere.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1980, di Alan Parker, Saranno famosi, con Gene Anthony Ray, Eddie Barth. I sogni, le aspirazioni, gli amori e le delusioni di un gruppo di ragazzi che frequentano la High School of Performing Arts, la scuola d’arte più famosa di New York.

Stasera in tv giovedì 8 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Baz Luhrmann, Elvis, con Austin Butler, Tom Hanks. La vita e il successo del cantante, diventato una delle icone del panorama culturale americano. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film documentario del 2009, di Jean-Jacques Mantello, Francois Mantello, Oceani 3D. Una tartaruga marina attraversa l’oceano per andare a depositare le uova su una spiaggia: farà incontri straordinari. Le voci narranti sono del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2014, di Ridley Scott, Exodus – Dei e re, con Christian Bale. Alla morte del faraone, Ramses esilia il fratellastro Mosè perché di origini ebraiche. Quest’ultimo, allora, si ribella alla potenza dell’impero, guidando il popolo di Israele in una fuga dall’Egitto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Steven Soderbergh, Kimi – Qualcuno in ascolto, con Zoe Kravitz. Angela, una ragazza agorafobica, è incaricata di ascoltare le registrazioni di uno smart speaker. Un giorno trova un file in cui sono registrate le prove di un crimine.