Gigi Uno come te Trent’anni insieme diretta 17 giugno: D’Alessio celebra la propria carriera

Venerdì 17 giugno Rai 1 propone in prima serata Gigi- Uno come te Trent’anni insieme, condotto da Gigi D’Alessio. La serata- evento è trasmessa da Piazza Plebiscito di Napoli.

Il cantante partenopeo celebra i 30 anni di carriera, ripercorrendone le tappe più significate e proponendo i suoi successi.

Ad affiancarlo sul palco molti amici e colleghi tra i quali Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia. E ancora Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino e tanti altri.

Nel corso della serata viene promossa anche la raccolta fondi, ideata Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per curare i bambini provenienti dall’Ucraina con patologie gravi.

Gigi- Uno come te Trent’anni insieme Rai 1, diretta 17 giugno

In apertura di Gigi – Uno come te Trent’anni insieme Gigi D’Alessio canta Non mollare mai.

L’artista racconta che non è superstizioso per quanto concerne la data di oggi, venerdì 17 giugno. Spiega infatti che molti eventi importanti della sua vita si sono svolti in questa giornata.

Accoglie poi sul palco Eros Ramazzotti per duettare in Quanti amori. Insieme cantano anche Un’emozione per sempre e Più bella cosa.

Segue Fiorello che interpreta con Gigi D’Alessio Tu vuo fa l’americano, O’ Sarracino e Torero. Propongono poi una particolare versione di Como suena el corazon usando come base Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.