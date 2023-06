Stasera in tv giovedì 15 giugno 2023, I programmi in onda

Condividi su

Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3, torna nella prima serata di mercoledì 14 giugno. La conduzione è affidata ancora una volta a Federica Sciarelli. La puntata è visibile anche in streaming e on demand su Rai Play.

Chi l’ha visto? 14 giugno, la scomparsa di Kata

A Chi l’ha visto? del 14 giugno si parla a lungo di Kata, la bimba di cinque anni scomparsa nel nulla a Firenze. L’ultima volta che è stata avvistata si trovava all’interno dell’hotel occupato, nel quale viveva con la mamma. La minore, in particolare, era intenta a giocare in compagnia di altri coetanei ed era tenuta sotto controllo da uno zio

Quando la genitrice ha fatto ritorno da lavoro, però, si è resa conto che Kata non era più nello stabile. Della piccola non si hanno notizie dal pomeriggio di sabato 10 giugno. Subito dopo la denuncia, gli inquirenti hanno iniziato le ricerche. In un primo momento, i loro sforzi si sono rivolti all’interno dell’edificio. Di Kata, però, non c’era alcuna traccia e con il passare delle ore è divenuta sempre più forte l’ipotesi di un rapimento.

La pista investigativa che porta a Bologna

Nelle ultime ore, come racconta Chi l’ha visto? del 14 giugno, una pista investigativa ha portato le forze dell’ordine a Bologna. Qui, infatti, ci sarebbero dei testimoni sicuri di aver visto la bambina in compagnia di una donna nella tarda serata di sabato. L’avvistamento, al momento non ancora confermato da chi indaga, sarebbe avvenuto nei pressi di una fermata degli autobus. La mamma della scomparsa, intanto, ha passato la notte di ieri in ospedale, dove è ricoverata dopo aver ingerito una piccola quantità di candeggina. Anche il padre, detenuto in carcere per reati contro il patrimonio, ha tentato il suicidio.

Chi l’ha visto? 14 giugno, Daniele Potenzoni

A Chi l’ha visto? del 14 giugno è analizzata la sparizione di Daniele Potenzoni. Quest’ultimo è scomparso nel nulla otto anni fa a Roma, mentre si recava con il padre a una udienza con il Papa. Proprio il genitore, in compagnia della Sciarelli, commenta i recenti sviluppi nell’indagine. Un video girato in Russia, infatti, mostrerebbe una persona molto simile a Daniele.

Infine, a Chi l’ha visto? del 14 giugno è proposto un focus su Stefano Dal Corso, 42 enne romano trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. La vittima era arrivata in Sardegna per una testimonianza a un processo. Ospite in studio la sorella Marisa, che sin da subito ha escluso l’ipotesi di un suicidio. Infine, come di consueto, spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.