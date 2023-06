The Good Doctor finale di stagione 14 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler

Condividi su

La sesta stagione di The Good Doctor termina con le puntate Una bella giornata e Travaglio d’amore, in onda in prima serata su Rai 2 mercoledì 14 giugno. Gli episodi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand su Rai Play.

The Good Doctor Una bella giornata, regista e dove è girato

The Good Doctor è una produzione della 3AD, EnterMedia Content, ABC Signature e Sony Pictures Television. L’ideatore del titolo è David Shore, che in diversi episodi figura anche come regista.

Gli appuntamenti del 14 giugno sono diretti da Daniel Dae Kim, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Blake, David Renaud e David Hoselton. Le riprese si sono svolte in Canada, nonostante la serie sia ambientata in un ospedale di San Jose, in California.

The Good Doctor Una bella giornata, la trama

In Una bella giornata di The Good Doctor, per i lavoratori del San Bonaventure si prospetta un turno lavorativo molto complesso. Jordan, Shaun e Danny curano un uomo che si presenta in ospedale per un trauma cranico, occorso in seguito a un incidente in automobile. Mano a mano che il paziente compie gli esami clinici, però, emerge uno scenario decisamente più grave.

Shaun, durante l’appuntamento, continua a monitorare la salute di Glassman. Le condizioni di quest’ultimo peggiorano ulteriormente. Andrews e Park, infine, curano Nico, un giovane che presenta una malattia terminale. Nonostante gli sforzi dei protagonisti, la sua vita sembra essere sempre più in pericolo.

Travaglio d’amore, la trama

Oltre a Una bella giornata, il 14 giugno è prevista la puntata dal titolo Travaglio d’amore di The Good Doctor. In essa, finalmente, Lea e Shaun stanno per diventare genitori. L’emozione per l’evento è tanta e Lea, nonostante un momento iniziale di grande paura, raccoglie tutta la forza e il coraggio. I due si recano, così, in sala parto, dove ad attenderli ci sono tutti i colleghi tranne uno. Danny, Jared e Jerome hanno un importante incidente d’auto durante il trasporto di un paziente in ospedale. Andrews e Morgan, infine, sono costretti a prendere una decisione fondamentale per la loro carriera.

The Good Doctor Una bella giornata, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi del 14 giugno di The Good Doctor.

Freddie Highmore : Shaun Murphy;

: Shaun Murphy; Richard Schiff : Aaron Glassman;

: Aaron Glassman; Hill Harper : Marcus Andrews;

: Marcus Andrews; Brandon Larracuente : Danny Perez;

: Danny Perez; Savannah Welch : Danica Powell;

: Danica Powell; Noah Galvin : Asher;

: Asher; Christina Chang: Lim.