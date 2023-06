Stasera in tv domenica 18 giugno 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 18 giugno 2023. Su Raitre, serata di viaggi: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà, con Camila Raznovich. Su Canale 5, il film Grease – Brillantina, con John Travolta e Olivia Newton-John.

Stasera in tv domenica 18 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, Calcio: Finale Nations League. Ultimo atto della competizione continentale nata nel 2018. Allo Stadio Feijenoord di Rotterdam si sfidano le due nazionali uscite dalle semifinali disputate il 14 e il 15 giugno: Olanda-Croazia e Spagna-Italia. Alla squadra vincitrice, il trofeo in argento realizzato dall’azienda Iaco Group di Avellino.

Su Raitre, alle 21.25, serata di viaggi: Kilimangiaro – Il viaggio che verrà. Terza puntata dello spin off estivo del programma domenicale dedicato ai viaggi e all’avventura. In studio con Camila Raznovich un pubblico di appassionati viaggiatori che permette di creare un’atmosfera di condivisione e coinvolgimento in cui scambiare esperienze, consigli e aneddoti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, novembre

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Emigratis – La resa dei conti. Nella terza puntata Pio e Amedeo, nei panni di Bufalone e Messicano, fanno tappa a Miami e Los Angeles. Tra le “vittime” della serata, Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Joseph Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox e Daniele Scardina.

Su La 7, alle 21.15, Una giornata particolare. E’ il 15 marzo del 44 a.C. quando nell’odierno Largo di Torre Argentina, all’interno della sede provvisoria del Senato, viene assassinato Giulio Cesare. Una giornata che Aldo Cazzullo ripercorre nella puntata di questa sera.

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: G.P. del Canada di F1. Dopo due gare i Europa, il Mondiale di Formula 1 torna nel continente americano per il Gran Premio che si svolge sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, in Canada. Su questa pista un anno fa trionfò la Red Bull di Max Verstappen.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy “Zurigo”. La puntata è ambientata a Zurigo, dove Francesco Panella ci porta a scoprire la migliore cucina italiana della città. In palio per il concorrente vincitore una bonus card valida un anno per mangiare nel suo ristorante del cuore.

I film di questa sera domenica 18 giugno 2023

Su Rete 4, alle 21.25. il film biografico del 2014, di James Marsh, La teoria del tutto, con Eddie Redmayne, Felicity Jones. La vita del celebre astrofisico Stephen Hawking (Eddie Redmayne). Colpito giovanissimo da una grave malattia degenerativa, ha sempre continuato ad esplorare i limiti della fisica teorica, riuscendo a sopportare le difficoltà della vita con l’appoggio della moglie Jane (Felicity Jones).

Su Canale 5, alle 21.20, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease – Brillantina, con John Travolta, Olivia Newton-John. Stati Uniti, 1958. Durante le vacanze, Danny (John Travolta) ha una storia con l’australiana Sandy (Olivia Newton-John). Tornato a scuola, il ragazzo ha una sorpresa: non solo lei non è tornata a casa, ma si è iscritta al suo liceo. Lui è felice, ma fa il duro per non perdere la faccia con gli amici.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2006, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise, Laurence Fishburne. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di e con Angelina Jolie, By the Sea. Per cercare di recuperare il loro matrimonio, Vanessa e Roland, scrittore in crisi creativa, decidono di alloggiare per un po’ in un hotel sul mare in Francia. L’arrivo di una coppia in luna di miele darà una svolta alla loro vita.

Stasera in tv domenica 18 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2012, di Gary Ross, Hunger Games, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson. In un futuro imprecisato, l’evento tv dell’anno sono gli Hunger Games, in cui alcuni “prescelti” combattono per la sopravvivenza. Katniss è decisa a vendere cara la pelle.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Antoine Fuqua, Training Day, con Denzel Washington, Ethan Hawke. Il giovane Jake deve fare coppia con l’esperto sergente Harris della narcotici di Los Angeles. Gli basta soltanto un giorno di lavoro per rendersi conto che il collega è un corrotto.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Graham Moore, The Outfit, con Mark Rylance. Anni 50. Leonard, sarto inglese emigrato a Chicago, ha una bottega nei bassifondi. Fra i suoi clienti ci sono i Boyle, una famiglia di gangsters. Una notte, alcuni uomini bussano alla sua porta in cerca di un pacco.