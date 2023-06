Stasera in tv sabato 24 giugno 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 23 giugno 2023. Su Raitre, il film Il colore della libertà, con Lucas Till. Su La7, l’attualità con Propaganda Live – Best, con Diego Bianchi.

Stasera in tv venerdì 23 giugno 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il talent Tali e quali. Rivediamo Carlo Conti nella penultima edizione dello spin off di “Tale e quale show” riservato a concorrenti non famosi. Artisti bravissimi quanto sconosciuti, vere eccellenze che vivono l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei Big che li hanno preceduti. In giuria, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Su Rai 5, alle 21.15, Romeo e Giulietta. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniele Gatti, esegue “Romeo e Giulietta”, overture fantasia, e Variazioni su un tema Rococò, di Cajkovskij; Romeo e Giulietta, suite, di Prokofiev. Al violoncello Pablo Ferrandez.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado – Le storie. I casi di cronaca che sconvolgono l’opinione pubblica, come l’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno, sono sempre all’ordine del giorno nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. In studio, tra gli opinionisti, ritroviamo Umberto Brindani e Carmelo Abbate.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live – Best. Una settimana dopo la conclusione di un’altra edizione di successo, Diego Bianchi e la sua squadra restano in onda con i momenti più significativi e divertenti degli ultimi otto mesi, segnati dalle decisioni del governo Meloni.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo, del 2015, I delitti del Barlume – La tombola dei troiai, con Filippo Timi. Un farmacista viene ucciso e i quattro vecchietti, amici del barista Massimo Viviani, decidono di vederci chiaro. Un regalo riciclato potrebbe portarli sulla pista giusta.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Ancora una serata in compagnia dei momenti più esilaranti dello show di Maurizio Crozza. Per i suoi personaggi il comico genovese spazia dalla politica alla tv. Vediamo anche Fredric Vasseur, team principal della Ferrari.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Pensavo fosse amore. Veronica Ruggieri ci racconta la storia di Anna. La donna cerca di riaprirsi all’amore con un app di dating dove entra in contatto con un uomo. Credendo sia la sua anima gemella, si abbandona ai giochi erotici online con lui. Ma la verità è un’altra.

I film di questa sera venerdì 23 giugno 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Barry Alexander Brown, Il colore della libertà, con Lucas Till, Jim Klock. La storia vera di Bob Zellner (Lucas Till), attivista per i diritti civili: nonostante fosse nato e cresciuto in Alabama, uno degli stati americani più razzisti, fin dagli Anni 60, poco più che ventenne, non esitò a rischiare la vita per lottare contro la segregazione protestando contro i soprusi ai danni dei neri.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricatato proprio dal killer che sta braccando.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Joel Zwick, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con Nia Vardalos. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto, la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Stasera in tv venerdì 23 giugno 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Valeria Bruni Tedeschi, Forever Young – Les amandiers, con Sofiane Bennacer, Nadia Tereszkiewicz. Fine Anni 80. Stella, Etienne, Victor, Adèle compiono vent’anni. I quattro riescono a passare l’esame di ammissione alla famosa scuola di recitazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 1980, di Jack Gold, Il Piccolo Lord, con Alec Guinness, Ricky Schroeder. Fine Ottocento. Un anziano lord britannico designa quale erede del suo patrimonio un nipotino americano. Il ragazzo raggiunge il nonno, ma spuntano altri pretendenti al titolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere a dei feroci guerrieri che abitano in lande post-apocalittiche del Paese.