Tutti mentono 23 giugno su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

New Amsterdam continua la propria messa in onda su Canale 5 nella prima serata del 21 giugno, quando sono proposte le puntate Il mondo è un palcoscenico e Lo spazio vuoto. Gli episodi, come al solito, sono visibili in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

New Amsterdam Il mondo è un palcoscenico, regista e dove è girato

I due appuntamenti di New Amsterdam del 21 giugno sono una produzione originale di Universal Television, Mount Moriah e Pico Creek Productions. I registi sono Ryan Eggold, Olenka Denysenko e Nestor Carbonell. La sceneggiatura, invece, è scritta da David Schulner, Aaron Ginsburg e Laura Valdivia.

Con la quinta stagione, New Amsterdam chiude definitivamente i battenti. Il titolo è composto da un totale di 13 puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 40 – 45 minuti. La trama è liberamente ispirata al romanzo Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto da Eric Manheimer. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, a New York. Gli episodi di sette giorni fa hanno convinto 1,3 milioni di telespettatori, con una share dell’8,5%.

New Amsterdam Il mondo è un palcoscenico, la trama

Nel corso de Il mondo è un palcoscenico di New Amsterdam, Bloom è impegnato nella cura di alcune adolescenti. Queste sono rimaste gravemente ferite a causa del crollo del palcoscenico del concorso di bellezza di Miss Teen Liberty.

Oltre alle giovani partecipanti, è rimasta contusa anche una delle organizzatrici. Quest’ultima, secondo Reynolds, necessita di una operazione chirurgica al cuore. Le condizioni della donna, però, continuano a peggiorare, al punto da richiedere un trapianto. Max, infine, deve difendere l’ospedale dalla denuncia di Warren, veterano di guerra contrario alla scelta della mamma di donare la propria casa al nosocomio.

Lo spazio vuoto, la trama

Oltre a Il mondo è un palcoscenico, il 21 giugno è atteso anche l’appuntamento Lo spazio vuoto di New Amsterdam. Il dottor Reynolds è alla ricerca di soluzioni creative che potrebbero aiutare una futura mamma. Bloom prende in cura un fratello e una sorella. Infine, i protagonisti devono fare i conti con il risultato del sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti. Alcuni dei medici, infatti, hanno ottenuto un punteggio non entusiasmante.

New Amsterdam Il mondo è un palcoscenico, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’ultima stagione di New Amsterdam.

Ryan Eggold : Max Goodwin;

: Max Goodwin; Janet Montgomery : Lauren Bloom;

: Lauren Bloom; Jocko Sims : Floyd Reynolds;

: Floyd Reynolds; Tyler Labine : Iggy Froome;

: Iggy Froome; Sandra Mae Frank: Elizabeth Wilder.