Stasera in tv venerdì 30 giugno 2023, I programmi in onda

Chi l’ha visto?, celebre programma di Rai 3, torna in onda nella prima serata di mercoledì 28 giugno. Alla conduzione, come sempre, c’è Federica Sciarelli. È possibile assistere alla puntata anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Chi l’ha visto? 28 giugno, la sparizione di Kata

A Chi l’ha visto? del 28 giugno è analizzata la sparizione di Kata. La bambina di soli cinque anni è scomparsa nel nulla lo scorso 10 giugno. L’ultima volta che è stata avvistata si trovava all’interno dell’Hotel Astor. Qui viveva in compagnia della mamma, che da qualche tempo aveva occupato in modo abusivo una delle camere della struttura.

Tanti i dubbi e i misteri che ancora coinvolgono la vicenda. Dato per certo il rapimento, gli inquirenti sono a lavoro per comprendere il movente che potrebbe aver spinto i responsabili a questo gesto.

Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, una delle più forti riguarda il cosiddetto racket degli affitti abusivi, con le camere che son occupate e poi rivendute. A tal proposito, a Chi l’ha visto? del 28 giugno sono mostrati dei video che confermerebbero il clima di grande tensione che si respirava nella struttura.

Le immagini delle telecamere

Coloro che lavorano al caso di Kata, di recente, hanno effettuato una nuova analisi delle telecamere di videosorveglianza. Grande attenzione, come testimonia Chi l’ha visto? del 28 giugno, è data alle immagini che ritraggono i due ingressi dell’ex albergo, in via Boccherini e via Maragliano.

Tuttavia, chi indaga ha acquisito i filmati delle oltre mille e quattrocento telecamere del circuito Firenze Sicura. Di Kata, però, non c’è ancora traccia. Intanto, la procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, seppur non risulta, ad oggi, nessun indagato.

Chi l’ha visto? 28 giugno, le altre storie

A Chi l’ha visto? del 28 giugno anche la storia di un uomo che, di recente, ha telefonato alla trasmissione. Alla redazione, in particolare, ha fatto un appello affinché potessero ritrovare la moglie. Tuttavia, secondo la giustizia italiana sarebbe proprio quell’uomo ad aver ucciso la coniuge, occultando anche il suo cadavere.

Tra le ospiti di Chi l’ha visto? del 28 giugno c’è la sorella di Maria, scomparsa dalla provincia di Campobasso. La Sciarelli cerca di comprendere se la vittima può essere stata investita da qualcuno che, poi, ha nascosto il suo corpo. Infine, come di consueto, spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.