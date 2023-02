Tali e Quali 4 febbraio, cosa è successo: esibizioni, classifica finale, chi è il vincitore Roy Paladini

Condividi su

Sabato 4 febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda della finale di Tali e Quali. Il programma, fruibile in streaming su Mediaset Play, è condotto da Carlo Conti. I protagonisti si esibiscono dal vivo con le loro imitazioni, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con loro, per finale, ci sono anche Ubaldo Pantani e Gabriella Germani. Ospiti dell’appuntamento Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Tali e Quali 4 febbraio, Vasco Rossi e Luciano Ligabue

Inizia la finale di Tali e Quali del 4 febbraio. Si inizia con una sorpresa: in studio, infatti, fa il suo ingresso Daniele Quartapelle, vincitore della scorsa edizione. Carlo Conti, poi, comunica una novità: Panariello, Malgioglio e Goggi, in ogni performance, possono ascoltare dalla cuffia solo la voce del partecipante. Al termine dell’esibizione, devono esprimere un voto da uno a cinque per la somiglianza vocale tra il tale e quale e l’artista imitato.

Massimo Ronza/Fausto Leali è il primo concorrente e canta Mi manchi. I voti dei giudici: per Goggi e Panariello è 4, mentre Malgioglio 3. Si continua con Michele Carovano, giunto in finale come miglior terzo imitando Vasco Rossi. Esegue la bellissima Un senso. I giudizi sulla vocalità: Malgioglio dà 3 (e fa il pieno di fischi), Panariello e Goggi ancora una volta 4.

Dopo una breve incursione dei finti parenti di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, la gara a Tali e Quali del 4 febbraio prosegue con Roy Paladini e il singolo Thriller di Michael Jackson. La giuria si spacca: per Goggi è un 4, Panariello dà il massimo, ovvero 5. Cristiano, invece, dà il minimo, cioè 1. È il momento di Francesco Pasculli, che porta sul palco Certe notti di Luciano Ligabue. Per ora il migliore della serata, e infatti Giorgio e Loretta gli assegnano cinque. Per Malgioglio, invece, è un 3.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni

A Tali e Quali del 4 febbraio ci sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che interpretano Calimero di Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena. Il vero Malgioglio: “Ho già chiamato i miei legali, avete distrutto la mia carriera stasera“. Carlo Conti accoglie Martina Cascio, che esegue la finta Adele con Rolling in the deep. I giurati si esprimono così: Malgioglio 4, Goggi 3 e Panariello 3. Intanto in giuria c’è un fantastico Ubaldo Pantani, che imita (perfettamente) Luciano Spalletti, Mario Giordano e Massimiliano Allegri.

I settimi partecipanti sono i Moonskin, cover band dei Maneskin. Agostino, Chiara, Paolo e Matteo cantano Zitti e Buoni. Loretta e Giorgio gli danno 4, mentre Cristiano dà 2. Anche in finale tornano i provini, che si confermato uno dei momenti più riusciti dell’intera stagione. La diretta procede spedita ed è arricchita da Federico Serra, alias Andrea Bocelli. Intona Il mare calmo della sera. Sicuramente una grande voce, tra le migliori della serata che però viene mal riconosciuta dalla giuria: Goggi gli assegna 3, Malgioglio 2 e Panariello 4.

Tali e Quali 4 febbraio, la classifica finale e il vincitore

Il nono concorrente di Tali e Quali del 4 febbraio è Fabrizio Romanelli, che rende omaggio a Ivan Graziani con Lugano addio. Un ricordo molto commovente. La voce merita un 4 per Goggi e Panariello. Di diverso avviso è Cristiano, che giudica la performance con un 1. L’ultimo finalista è Fulvio Cerulli, che canta Regina di cuori di Piero Pelù. Panariello lo valuta da 5; più tiepide Loretta (3) e Malgioglio (2). Seconda manche di provini: Girolamo Tinaglia, finto Francesco Renga, è promosso, ma come sottolinea il conduttore “non ci sono più puntate“. Sarà nel cast dell’edizione del prossimo anno (forse).

Dopo una nuova esibizione di Renato Zero/Daniele Quartapelle è il momento delle votazioni. I primi a esprimere le loro preferenze sono i cantanti stessi, seguiti dai cinque giurati. Questa la classifica finale:

Roy Paladini/Michael Jackson; Francesco Pasculli/Luciano Ligabue; Michele Carovano/Vasco Rossi; Federico Serra/Andrea Bocelli; Martina Cascio/Adele; Massimo Ronza/Fausto Leali; Roberto Romanelli/Ivan Graziani; Fulvio Cerulli/Piero Pelù; Moonskin/Maneskin; Francesco Paolantoni-Gabriele Cirilli/Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena.

La terza edizione di Tali e Quali è vinta da Roy Paladini e il suo Michael Jackson. Come premio ottiene una crociera di una settimana nel Mediterraneo. La finale termina qui.