Stasera in tv sabato 1 luglio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 1 luglio 2023. Su Raitre, la fiction L’amica geniale 2, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Su Italia 1, il film Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford.

Stasera in tv sabato 1 luglio 2023, Rai

Su Raitre, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 2, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Due episodi. Il primo s’intitola, “Il nuovo cognome”. Mentre Lila (Gaia Girace) è in viaggio di nozze con Stefano, Lenù (Margherita Mazzucco) rimette in discussione il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando si ritrovano a casa di Lila, le due amiche riscoprono la loro naturale vicinanza. A seguire, “Il corpo”. Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due s’incrina definitivamente. Stefano, dal canto suo, si mostra violento e oppressivo.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Oblivion – The Human Jukebox. In una divertente e innovativa “baraonda musicale” il quintetto degli Oblivion ripropone i brani degli idoli musicali proposti direttamente dal pubblico: ne nasce una sorta di playlist improvvisata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, il documentario Dynasties. Rivediamo la prima edizione della serie di documentari realizzati da sir David Attenborough per la BBC. Un lavoro che ha richiesto oltre quattro anni d’impegno e che descrive la vita quotidiana di alcune specie animali a rischio d’estinzione. Stasera riflettori puntati sul pinguino imperatore e sul leone.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Rivediamo la quarta puntata dello show condotto da Gerry Scotti. Vengono riproposti i giri in sospensione su una lampada di Pawel Walczewski, 60 in 30 secondi. Un gruppo di ballerini balla la più lunga sequenza di passi di hip hop mai eseguita. Poi, i piegamenti di Jimmy Choi e tanti altri record.

Su La7, alle 21.15, Eden. Licia Colò continua a proporre il meglio della stagione da poco conclusa. Non mancano i servizi esclusivi dedicati alle meraviglie naturali, artistiche e architettoniche del pianeta, e i richiami alla filosofia “green” volta a tutelarne il futuro.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è ad Alghero per incoronare il miglior ristorante di cucina sardo-catalana. In lizza Frontemare Beach Restaurant, Nautilius, Movida e il Musciora Alguer Restaurant. Il piatto special è la paella algherese.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. Rivediamo lo speciale dedicato alla scomparsa di Roberta Ragusa, avvenuta il 13 gennaio del 2012. Per la sua morte (anche se il corpo non è stato mai ritrovato) sta scontando 20 anni di carcere il marito Antonio Logli.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista è Karina: non essendo in grado di prendersi cura di sé stessa a causa del peso, i genitori si occupano di lei come se fosse una bambina. Ma forse non è troppo tardi per rimediare ai danni che ha causato al suo corpo.

I film di questa sera sabato 1 luglio 2023

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2018, di Maria Peters, Sulle ali della musica, con Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright. La storia vera di Antonia Brico (Christanne de Bruijn), la prima donna della storia a imporsi come direttrice d’orchestra. Emigrata da bambina negli Stati Uniti dall’Olanda, venne osteggiata nei suoi sogni in quanto donna, ma non si arrese e, tornata in Europa, riuscì nel 1930 a dirigere la Berliner Philarmoniker.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby Driver –Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane con abilità incredibili al volante viene incastrato per un furto d’auto da un criminale che lo costringe a lavorare per lui e ripagare il debito.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Massimiliano Bruno, Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova. Rimasta vedova, Alice si ritrova con un mare di debiti e un figlio da mantenere. E’ costretta a traslocare in una casa popolare e, per sbarcare il lunario, decide di fare la escort.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford, Sean Connery. Indiana Jones (Harrison Ford) scopre che il padre Henry (Sean Connery) è stato rapito dai nazisti mentre era sulle tracce del Santo Graal. Entra quindi in azione per liberarlo e, dopo averlo fatto, affianca il genitore nella ricerca della reliquia. Ma sfuggire agli uomini del Terzo Reich non sarà facile.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris With Love, con Jonathan Rhys-Meyers, John Travolta. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.

Stasera in tv sabato 1 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Paolo Virzì, Siccità, con Silvio Orlando. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini dei suoi cittadini. Intanto s’intrecciano i destini di alcuni personaggi, tra cui Antonio, che lottano per la propria sopravvivenza.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza, tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise, Ken Watanabe. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta nel suo villaggio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Steven Soderbergh, No Sudden Move, con Benicio del Toro. Anni 50, Detroit. Ronald, Curt e Charley, tre delinquenti, vengono ingaggiati per costringere un impiegato della General Motors a rubare un documento aziendale. Ma il piano si complica.