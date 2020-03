Con la puntata del 2 marzo si conclude la serie L’amica geniale 2. L’ultimo appuntamento è su Rai 1 questa sera in prima serata, alle 21.25. Gli episodi che vanno in onda hanno come titoli rispettivamente Il ritorno e La fata blu. Nel ruolo delle due protagoniste ci sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Interpretano rispettivamente Elena Greco e Lila Cerullo le due amiche create dalla penna di Elena Ferrante, l’autrice della quadrilogia L’amica geniale.

Ecco tutte le anticipazioni e la trama dei due episodi.

L’amica geniale 2 puntata 2 marzo trama episodio Il ritorno

Nell’episodio Il ritorno, i telespettatori ritrovano Elena molto cambiata.

Gli anni trascorsi a Pisa per studiare all’Università, hanno trasformato Elena. Ora è una ragazza elegante, colta e disinibita che riesce a gestire autonomamente la sua vita.

Quando torna a Napoli, per le vacanze di Pasqua, trova il Rione dove ha trascorso la sua infanzia e la prima adolescenza, profondamente cambiato. Ora ci sono nuovi edifici e strade asfaltate.

Anche Lila, l’amica di sempre, non è più la stessa, Ora è avvilita e sfiduciata. L’unico motivo di speranza è la dedizione con cui affronta il suo ruolo di madre.

Terrorizzata dall’idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’amica. E le fa giurare di non leggerli mai. Ma la promessa non viene mantenuta. Elena non resiste alla tentazione e molto aspetti della vita dell’amica le diventano improvvisamente chiare.

Trama episodio La fata blu

Nel secondo ed ultimo episodio de L’amica geniale 2, l’attenzione è puntata su Elena.

Rientrata a Pisa, la giovane viene assalita dai ricordi del suo passato trascorso nel Rione. E per esorcizzare il ritorno di quella parte della sua esistenza, inizia la stesura del suo primo romanzo.

Intanto conosce un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario. Il ragazzo mostra subito un vivo interesse per lei.

Finalmente è arrivato il giorno della laurea ottenuta col massimo dei voti. E Pietro le regala un anello di fidanzamento. Lei, in cambio gli affida il suo manoscritto. Poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia quel traguardo al quale aveva sempre aspirato. Qui scopre la nuova vita dell’amica.