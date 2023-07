Stasera in tv 7 luglio giugno 2023, I programmi in onda

Condividi su

Federica Sciarelli, mercoledì 5 luglio, conduce in prima serata su Rai 3 l’ultima puntata della stagione di Chi l’ha visto?. Il programma è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Chi l’ha visto? 5 luglio, la morte di Melania Rea

Nel corso di Chi l’ha visto? del 5 luglio, Federica Sciarelli parla a lungo di Melania Rea. La vicenda è divenuta di dominio pubblico nel 2011, quando il 18 aprile il marito Salvatore Parolisi ne ha denunciato la scomparsa. Secondo la versione fornita dall’uomo, i due stavano facendo una gita fuori porta con la figlia di pochi mesi.

Parolisi ha poi raccontato che la 29enne si era allontana per andare in bagno e, da quel momento, non è più tornata. Gli inquirenti hanno avviato le ricerche, inizialmente senza esito. Dopo pochi giorni, in seguito a una telefonata anonima, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere. Melania ha ricevuto 35 coltellate ed è morta per aver perso troppo sangue.

Intervista a Salvatore Parolisi

Come racconta Chi l’ha visto? del 5 luglio, le indagini degli investigatori si sono concentrate subito su Salvatore Parolisi. Quest’ultimo, ex caporale maggiore, ha ricevuto in seguito una condanna di 20 anni di carcere.

In occasione di un permesso premio, Federica Sciarelli realizza, a Chi l’ha visto? del 5 luglio, una intervista al killer. Ancora oggi, nella vicenda permangono dei punti oscuri. In primis non è mai stata ritrovata l’arma del delitto. Inoltre, non si è mai appurata l’identità della persona che ha realizzato la telefonata anonima che ha permesso di trovare il corpo.

Infine, come sempre accade, nel corso della puntata spazio ad appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto? 5 luglio, termina un’altra stagione di grande successo

Chi l’ha visto?, con l’appuntamento del 5 luglio, chiude un’altra grande stagione dal punto di vista degli ascolti. Spesso, infatti, Sciarelli ha sfiorato la soglia dei 2 milioni di telespettatori, ottenendo una share superiore a quella di Rai 1 e Canale 5.

Intanto, negli scorsi giorni, Sciarelli è stata protagonista del ritrovamento di un ragazzo scomparso. La conduttrice si trovava sulla spiaggia di Maccarese quando due genitori hanno denunciato la sparizione del figlio di 15 anni. Sciarelli, a pochi km di distanza, ha notato l’adolescente e ha avvertito le autorità, rimanendo con il giovane fino al loro arrivo. A comunicare la notizia, senza dubbio curiosa, è stata la pagina Facebook di Chi l’ha visto?.