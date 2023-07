Stasera in tv giovedì 13 luglio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 8 luglio 2023. Su Raitre, la fiction L’amica geniale 2, con Margherita Mazzucco. Su Italia 1, il film d’avventura Indiana Jones e il regno del Teschio, con Harrison Ford.

Stasera in tv sabato 8 luglio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Gigi, uno come te – 30 anni insieme. Rivediamo il concerto del 2022, in Piazza del Plebiscito a Napoli, organizzato per festeggiare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Ad accompagnarlo in questo viaggio l’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino. Tra gli ospiti della serata, Amadeus, Fiorello, Alessandra Amoroso, Eros Ramazzotti e Achille Lauro.

Su Raitre, alle 21.25, la fiction L’amica geniale 2. Due episodi. Il primo s’intitola, “Il nuovo cognome”. Mentre Lila è in viaggio di nozze con Stefano, Lenù (Margherita Mazzucco) rimette in discussione il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando si ritrovano a casa di Lila, le due amiche riscoprono la loro naturale vicinanza. A seguire, il secondo episodio, “Il corpo”. Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara, per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due si incrina definitivamente. Stefano, dal canto suo, si mostra un marito violento e oppressivo.

Su Rai 5, alle 21.15, Beethoven Sinfonia n.9. L’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia torna in Piazza San Marco per eseguire la Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven: dirige il Maestro Juraj Valkuha. Con Federica Lombardi, Michael Schade, Veronica Simeoni.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, Dynasties. Continuano le repliche della prima stagione dei documentari realizzati dalla BBC Natural History Unit con il commento di David Attenborough. Sono stati girati in quattro anni, al seguito di cinque animali in via di estinzione e delle loro famiglie. Stasera scopriamo, tra l’altro, la vita di una famiglia di tigri.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Record e curiosità da tutto il mondo nella quinta puntata dello show di Gerry Scotti, che rivediamo stasera. A certificare il raggiungimento dei primati realizzati in studio ritroviamo i giudici Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre. Stasera rivediamo, tra l’altro, Lollipop la cagnolina funambola.

Su La7, alle 21.15, Eden. Che affronti un reportage nelle zone più selvagge o visiti un angolo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo sguardo curioso e la filosofia “green” che la caratterizza. Anche oggi rivediamo il meglio della scorsa stagione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Prosegue il viaggio di Alessandro Borghese, che stavolta si reca a Bari per premiare il miglior locale di pesce crudo della città. Si affrontano Tabula rasa, Asuddiest, L’incanto e Biancofiore. Il bonus va alle tagliatelle di mare.

Su Nove, alle 21.25, Cercando Elisa – Il delitto Claps. La puntata ripercorre la tragica vicenda di Elisa Claps, la sedicenne scomparsa nel 1993 il cui cadavere è stato rinvenuto nel 2010 nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera è Tamy che, a causa della complicata relazione con suo marito, è salita di peso al punto di toccare i 22° chili. Isolata dal resto del mondo, ha un assoluto bisogno di riprendere in mano la sua vita.

I film di questa sera sabato 8 luglio 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Umberto Riccioni Carteni, Divorzio a Las Vegas, con Giampiero Morelli, Andrea Delogu. In vacanza a Las Vegas, i diciottenni Lorenzo ed Elena si sposano per gioco. Poi si perdono di vista. Vent’anni dopo, lei sta per sposare un uomo molto ricco, ma prima deve divorziare.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il regno del Teschio, con Harrison Ford. L’ormai maturo Indiana Jones (Harrison Ford) viene coinvolto dal giovane Mutt (Shia LaBeouf) nella ricerca del Teschio di cristallo di Akator nascosto in Perù. Lì lo studioso ritrova l’ex fidanzata Marion. La donna gli rivela che il ragazzo è suo figlio. Intanto la spia sovietica Irina Spalko è sulle loro tracce.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael agguanta il successo. Ma ben presto…

Stasera in tv sabato 8 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21,15, il film commedia del 2020, di Pierre Pinaud, La signora delle rose, con Catherine Frot. Eve, famosa coltivatrice di rose, si ritrova in bancarotta. Insieme alla sua segretaria Vera e a tre emarginati, troverà un piano folle per cambiare le sorti dell’azienda.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1971, di Mel Stuart, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, con Gene Wilder, P. Ostrum. Cinque bambini, tra cui Charlie, vincono un concorso che ha come premio una visita alla fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Ma non immaginano che uno di loro la erediterà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Ridley Scott, Robin Hood, con Russell Crowe, Cate Blanchett. L’arciere del re Robin Hood fa ritorno dalla terza crociata e trova l’Inghilterra tenuta sotto scacco dai francesi e devastata dalle continue angherie del perfido Re Giovanni. Allora…