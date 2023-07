Delitti in Paradiso puntata 12 luglio su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella prima serata del 12 luglio, propone la puntata dal titolo Nozze con delitto di Delitti in Paradiso. La serie crime, giunta alla dodicesima stagione, è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso Nozze con delitto, regista e dove è girata

Nozze con delitto di Delitti in Paradiso è ideato da Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

Il dodicesimo capitolo ha debuttato ufficialmente lo scorso 6 gennaio sull’emittente britannica BBC One. In totale, la stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La TV di Stato ne propone uno alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Per questo, salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto sulla seconda rete Rai per il prossimo 9 agosto.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, atollo appartenente all’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

Delitti in Paradiso Nozze con delitto, la trama

Nel corso di Nozze con delitto, la squadra deve indagare su un nuovo omicidio. La vittima, questa volta, è Rex Hays, conosciuto in tutto l’arcipelago per la sua professione di mercante di aragoste.

L’assassinio si è verificato tramite accoltellamento durante la festa di matrimonio della figlia Monique. Alla celebrazione era presente anche Naomi, in quanto migliore amica della sposa.

Spoiler finale

Durante la puntata di Delitti in Paradiso, la principale sospettata è sin da subito Odette, moglie dell’imprenditore. Come ricostruiscono i protagonisti, infatti, la vita della donna è ricca di misteri.

Le prove contro Odette sono forti. La coniuge, infatti, è ripresa dalle videocamere di sorveglianza mentre nasconde nella propria borsa un coltello. In seguito, poi, i filmati dimostrano che ha litigato furiosamente con Rex pochi minuti prima dell’omicidio.

Infine, nel corso di Nozze con delitto di Delitti in Paradiso, Marlon cerca in tutti i modi di concentrarsi negli studi per superare l’esame da sergente. Tuttavia, è coinvolto in alcune vicende che rischiano di distrarlo.

Delitti in Paradiso Nozze con delitto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Delitti in Paradiso.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge: Sophie Chambers.