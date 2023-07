Stasera in tv venerdì 14 luglio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 14 luglio 2023. Su Raidue, altri due episodi del telefilm L’isola delle 30 bare. Su Tv8, il film giallo tv I delitti del Barlume – Aria di mare, con Filippo Timi.

Stasera in tv venerdì 14 luglio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent Tali e quali. Rivediamo la finale della seconda edizione del talent, trasmessa il 12 febbraio 2022. Carlo Conti incorona il vincitore. Gareggiano, tra gli altri, Daniele Quartapelle, con “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, e Luca Cionco, con “La canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm L’isola delle 30 bare, con Virginie Ledoyen. Dopo la morte violenta di una residente dell’isola, gli abitanti esprimono la loro rabbia. E in questa atmosfera tesa sta per arrivare una tempesta: sembra proprio che la profezia stia per compiersi. Sono in molti a dare la colpa di tutto ciò a Christine (Virginie Ledoyen).

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto Piazza Duomo 2018. L’Orchestra della Scala, diretta da Riccardo Chailly, esegue il concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Cajkovskij e, in seguito, propone un omaggio a Musorgskij. Con la partecipazione del pianista Denis Matsuev.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado – Le storie. Ultima serata in compagnia delle nuove puntate con Gianluigi Nuzzi. Il 21 e il 28 luglio potrebbero però andare in onda due speciali con il meglio di questa edizione. Anche stasera si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich con gli ospiti e gli opinionisti, tra cui Umberto Brindani e Sabrina Scampini.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo tv del 2015, di Roan Johnson, I delitti del Barlume – Aria di mare, con Filippo Timi. Massimo, oberato dai debiti, si è dato all’alcool e la Fusco è stata sostituita dal commissario Tassone. Le indagini sull’omicidio di una ragazza sono l’opportunità per entrambi di riscattarsi.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano i migliori sketch proposti nell’ultima stagione del programma di Maurizio Crozza. Le esilaranti imitazioni del comico genovese sono sempre visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Nel primo episodio si racconta la storia di Ylena che, appena si muove, ha dei terribili dolori al collo. Poi conosciamo Kayla che soffre di una rara e dolorosa patologia: la parte interna del braccio le brucia terribilmente.

I film di questa sera venerdì 14 luglio 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film biografico del 2021, di Shaka King, Judas and the Black Messiah, con Daniel Kaluuya. Chicago, 1967. Arrestato per il furto di un’auto, il ladruncolo William O’Neal (Lakeith Lee Stanfield) accetta di collaborare con l’Fbi per evitare il carcere. Il suo compito è infiltrarsi nell’entourage di Fred Hampton, carismatico leader dell’organizzazione Pantere Nere, per spiarne e riferirne le mosse.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 1971, di Lo Wei, Il furore della Cina colpisce ancora, con Bruce Lee. Chen trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio e per caso scopre che nei blocchi è nascosta droga da contrabbandare. Il direttore cerca prima di comprare il suo silenzio, poi decide di ucciderlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2014, di Darren Aronofsky, Noah, con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson. Adirato con l’umanità, Dio decide di scatenare il diluvio universale. Spetterà a Noè costruire un’arca in grado di salvare la sua famiglia e contenere esemplari di ogni specie animale.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1963, di Blake Edwards, La Pantera Rosa, con Peter Sellers, David Niven. A Cortina, un ladro gentiluomo vuole rubare la Pantera Rosa, un favoloso diamante appartenente alla bella principessa Dala. Dovrà vedersela però con l’ispettore Clouseau.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2011, di Stephane Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Woody Allen, Match Point, con Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers. Il maestro di tennis Chris Wilton fa una rapida scalata sociale sposando un’ereditiera londinese. Ma la passione per un’attricetta rischia di mandare all’aria i suoi progetti.

Stasera in tv venerdì 14 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film giallo del 2022, di Park Chan-wook, Decision to leave, con Park Hae-il. Il detective Hae-Jun indaga sulla misteriosa morte di un uomo durante una scalata. Ma quando conosce la vedova, sviluppa un’ossessione per lei compromettendo le indagini.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2022, di Pierre Coré, Belle e Sébastien – Next Generation, con Robinson Mensah Rouanet. Durante le vacanze in montagna, il piccolo Sébastien incontra un bellissimo cane bianco, Belle. Il bambino farà di tutto per salvare il suo nuovo amico dai maltrattamenti del padrone.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con James McAvoy, Angelina Jolie. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Ma gli rivelano che il genitore è stato appena ucciso da un killer.