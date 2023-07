Stasera in tv venerdì 28 luglio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 22 luglio 2023. Su Raitre, la fiction L’amica geniale, con Margherita Mazzucco. Su Rete 4, il film Viaggi di nozze, con Claudio Verdone, Claudia Gerini.

Stasera in tv sabato 22 luglio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Seconda puntata dello show che celebra le carriere di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e sottolinea come sono cambiate le usanze e i gusti nel nostro Paese. Tra gli ospiti, Emma Marrone, Flavio Insinna, Marco Masini, Michele Placido, Rocìo Munoz Morales, Ficarra e Picone.

Su Raitre, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 2. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola, “Il tradimento”. A Ischia, Lila s’innamora di Nino, mandando in crisi Elena (Margherita Mazzucco) che aveva taciuto all’amica di essere innamorata del giovane. Lila e Nino diventano meno prudenti e un giorno, mentre camminano mano nella mano, vengono visti da Michele e Gigliola. A seguire, “La rabbia”. Dopo le vacanze a Ischia, Elena e Lila non riescono a ritrovare la loro amicizia. Quando la prima va a trovare la seconda in salumeria, scopre che la storia clandestina con Nino non si è mai conclusa.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Edipo Re. La messinscena classica ed elegante della tragedia di Sofocle proposta dal regista canadese Robert Carsen, all’esordio al Teatro Greco di Siracusa. Edipo è Giovanni Sartori. Giocasta è interpretata da Maddalena Crippa, Tiresia da Graziano Piazza.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Anche stasera al centro dello show di Gerry Scotti ci sono performance differenti capaci di appassionare tutta la famiglia. Rivediamo, tra l’altro, i salti mortali del Jumping Team di Anzio e il giapponese Wes-P, che tenta di rimuovere da sotto una bottiglia 20 gettoni in 20 secondi senza usare le mani.

Su La7, alle 21.15, Eden. La strada per salvaguardare il nostro pianeta è lunga, ma l’entusiasmo non manca a Licia Colò che, anche nell’ultima edizione, di cui rivediamo il meglio, ha raccontato scoperte, investimenti e intuizioni del movimento “green”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese arriva a Pantelleria, in Sicilia, a caccia del miglior ristorante di cucina isolana. Il premio della categoria special va al miglior Couscous alla pantesca. Si sfidano l’Altamarea, La Conchiglia, il Rifugio Firiciakki e la Trattoria Runcune.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Nove racconta. Rivediamo la puntata dedicata all’omicidio del piccolo Lorys Stival avvenuto a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre 2014. Per la sua morte è stata condannata a 30 anni di carcere la madre Veronica Panarello.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera è Schenee, una donna disperata dopo aver subìto due aborti spontanei causati dal suo peso eccessivo. Schenee vuole disperatamente formare una famiglia, ma a causa del peso deve dipendere sempre dal marito.

I film di questa sera sabato 22 luglio 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Christian Volckman, The Room – La stanza del desiderio, con Olga Kurylenko. Dopo essersi trasferita in una grande casa abbandonata, una giovane coppia, Kate e Matt, scopre una stanza segreta con il potere di realizzare ogni desiderio. Ma ben presto…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Guido Lombardi, Il ladro di giorni, con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio. Vincenzo, uscito di prigione dopo 7 anni, torna dal figlio Salvo, di 11 anni, che vive con gli zii in Trentino. Avranno modo di conoscersi durante un lungo viaggio verso Bari.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Claudia Gerini. Tre grottesche “lune di miele” il cui protagonista maschile è Carlo Verdone. Il pedante Raniero esaspera la seconda moglie Fosca (Veronica Pivetti); Giovannino e Valeriana (Cinzia Mascoli) sono alle prese con familiari invadenti. I borgatari Ivano e Jessica (Claudia Gerini) pensano sempre al sesso.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Marty McFly (Michael J. Fox) viene trascinato da Doc Brown (Christopher Lloyd) in una nuova avventura. Con l’aiuto della fantascientifica DeLorean i due approdano nel 2015 per rimettere sulla retta via lo scapestrato figlio di Marty e per salvare la madre Lorraine, che è diventata alcolizzata.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1998, di Brett Ratner, Rush Hour – Due mine vaganti, con Jackie Chan, Chris Tucker. Un ispettore di Hong Kong arriva a Los Angeles per indagare sul rapimento della figlia del console cinese. Al suo fianco entra in azione un pittoresco detective locale.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2005, di David R. Ellis, Cellular, con Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham. Jessica viene rapita e rinchiusa in una soffitta. Trova però un telefono e, dopo aver chiamato un numero a caso, cerca di convincere l’uomo che ha risposto di aiutarla a scappare.

Stasera in tv sabato 22 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre. Et, un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene trovato e adottato da tre fratelli, che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo lontano pianeta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’M16 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.