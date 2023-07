Chicago PD 28 luglio su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Chicago PD, serie poliziesca di Italia 1, prosegue la propria messa in onda nella prima serata di venerdì 28 luglio con le puntate L’onere della prova e Questo lavoro. Gli episodi sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Chicago PD L’onere della prova, regista e dove è girata

Le puntate L’onere della prova e Questo lavoro di Chicago PD in onda il 28 luglio sono una produzione originale della Universal Television e di Wolf Entertainment. Gli ideatori sono Dick Wolf e Derek Haas. La serie è inserita all’interno del medesimo universo narrativo di Chicago Med e Chicago Fire, entrambe visibili su Italia 1 nella serata del giovedì.

I registi di Chicago PD sono Brenna Malloy e Chad Saxton. Gli sceneggiatori, invece, sono Matthew Newman e Gwen Sigan. Le riprese si sono svolte per intero nella città di Chicago, dove la trama è ambientata.

Chicago PD L’onere della prova, la trama

Durante Chicago PD, i protagonisti proseguono la loro inchiesta su Sean. In particolare, la squadra guidata da Hank Voight riesce a trovare una donna che è disposta a raccontare di aver subito degli abusi dal sospettato.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per incriminare Sean, che dunque è trattenuto in carcere per sole 48 ore. Intanto, nel corso della prossima puntata di Chicago PD, i poliziotti intercettano Joseph Collins, proprietario di un furgone che accompagnerebbe le ragazze a Sean. Quando il caso sembra vicino a una svolta, però, l’intera vicenda prende una piega inaspettata.

Questo lavoro, la trama

Subito dopo L’onere della prova, il 27 luglio è proposto l’appuntamento Questo lavoro di Chicago PD. Voight e gli agenti sono sulle tracce di due uomini, accusati di compiere delle brutali rapine in città. All’inchiesta, però, partecipa anche Borkowski, detective appartenente alla sezione della Rapina ed Omicidi.

Tale presenza, nell’indagine, crea non poche tensioni tra i protagonisti. Borkowski, in particolare, riesce a fermare uno dei due presunti criminali. Torres, però, è convinta che la persona colta in arresto non sia in realtà coinvolta nel caso.

Chicago PD L’onere della prova, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di Chicago PD, in onda in prima serata su Italia 1 il 28 luglio.

Jason Beghe : Hank Voight;

: Hank Voight; Jesse Lee Soffer : Jay Halstead;

: Jay Halstead; Patrick John Flueger : Adam Ruzek;

: Adam Ruzek; Marina Squerciati : Kim Burgess;

: Kim Burgess; LaRoyce Hawkins : Kevin Atwater;

: Kevin Atwater; Amy Morton: Trudy Platt.