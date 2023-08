Stasera in tv domenica 6 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 5 agosto 2023. Su Raitre, il film western Soldati a cavallo, con John Wayne. Su Italia 1, il film E.T. l’extraterrestre, con Henry Thomas.

Stasera in tv sabato 5 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.15, Veglia di preghiera di Papa Francesco con i giovani, in diretta dal Parque Tejo di Lisbona in Portogallo. Papa Francesco ha annunciato la sua presenza alla Veglia di questa sera a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù. L’evento viene trasmesso all’interno di uno speciale di “A sua immagine” condotto da Lorena Bianchetti. Il viaggio apostolico finirà con la Messa di domani mattina alle 9.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Elena. Lo spettacolo messo in scena da Davide Livermore nel 2019 nell’ambito del 55° Festival del Teatro Greco di Siracusa. Tra musica, danza, parole e immagini digitali, riflessi di luce e proiezioni, Laura Marinoni interpreta Elena.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Rivediamo la 9° puntata dello show condotto da Gerry Scotti. In questa puntata rivediamo, tra l’altro, Muhammad Rashid, che tenta di spaccare al volo 100 piattelli con un nunchaku in 50 secondi. Inoltre, il piccolo Julio Alberto Santana, che con una moto elettrica fa scoppiare dei palloncini in impennata.

Su La7, alle 21.15, Eden. Formula che piace…non si cambia! Anche nella quarta stagione (di cui rivediamo il meglio) Licia Colò mostra le bellezze della Terra e ci guida alla scoperta delle moderne filosofie “green” per tutelare il futuro del nostro pianeta.

Su Tv8, alle 21.00, Rugby: Irlanda-Italia. Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di rugby in vista della Coppa del Mondo che parte l’8 settembre in Francia. In una partita valida per la Summer Nations League, gli azzurri affrontano a Dublino i forti padroni di casa.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Cacciatori di vergini – Ken e Barbie serial killer. Paul Bernardo e Karla Homolka dal 1987 al 1993 hanno rapito stuprato e assassinato ragazze adolescenti. La coppia di diabolici sposi canadesi è passata alla storia come “Barbie e Ken serial killer”.

Su Real Time, alle 21.20, il programma documentario: Elisabetta II – Il matrimonio della gente. Attraverso filmati inediti ripercorriamo le nozze di Elisabetta II con il principe Filippo celebrate il 20 novembre 1947. Dal loro legame, durato oltre 73 anni, sono nati 4 figli, tra cui l’erede al trono Carlo.

I film di questa sera sabato 5 agosto 2023

Su Raitre, alle 21.25, il film western del 1959, di John Ford, Soldati a cavallo, con John Wayne, William Holden. Stati Uniti, 1863. In piena guerra di Secessione, il generale nordista Ulisse Grant (Stan Jones) manda uno squadrone di cavalleria a espugnare Vicksburg, una cittadina di grande importanza strategica. Alla guida dei cavalleggeri c’è il colonnello unionista John Marlowe (John Wayne).

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. l’extraterrestre, con Henry Thomas, Drew Barrymore. Usa. Un’astronave extraterrestre è stata costretta a lasciare frettolosamente la Terra, abbandonando il piccolo E.T. Quando Elliott (Henry Thomas), un bambino di 10 anni, lo trova, decide di ospitarlo a casa sua. Presto i due diventano amici, ma Elliott, seppur a malincuore, aiuterà E.T. a tornare a casa.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2007, di Brett Ratner, Rush Hour – Missione Parigi, con Chris Tucker, Jackie Chan. Il detective americano James Carter e l’ispettore capo di Hong Kong Lee sono in trasferta a Parigi. Devono dare la caccia a una potente famiglia della Triade cinese.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto con seri problemi di alcolismo, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.

Stasera in tv sabato 5 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2007, di Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford, con Anthony Hopkins, Ryan Gosling. Un ingegnere uccide la moglie che lo tradiva con un poliziotto e si costituisce. Un giovane procuratore pensa che il caso sia risolto, ma poi le cose si complicano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Marcel Barrena, Open Arms – La legge del mare, con Eduard Fernàandez. Due bagnini ispanici, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo per aiutare migliaia di profughi che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo. Si ritrovano davanti ad una verità agghiacciante.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Harald Zwart, Shadowhunters – Città di ossa, con Lily Collins. Quando la madre viene rapita, Clary scopre di essere l’erede di una stirpe di combattenti chiamati “Shadowhunters”. Si unisce così a un gruppo di giovani guerrieri per salvarla.