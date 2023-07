TIM Summer Hits, il cast e la scaletta del 23 luglio: ci sono Blanco, Annalisa e Tananai

Condividi su

Sabato 22 luglio, dalle 14:10 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Scene da un matrimonio. Il programma è condotto da Anna Tatangelo ed è visibile anche in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Scene da un matrimonio 22 luglio, chi sono i protagonisti

Scene da un matrimonio di sabato 22 luglio è un format nato da una idea di Gianni Ippoliti. La produzione è affidata per RTI a Pesci Combattenti. La decima edizione dello show è tornata in onda con degli appuntamenti inediti a partire da sabato 23 giugno.

Scene da un matrimonio si sta confermando uno degli show leader dell’intero palinsesto di Canale 5. La puntata trasmessa sette giorni fa, infatti, ha di fatto eguagliato gli ascolti ottenuti negli appuntamenti precedenti, avendo convinto 1,6 milioni di telespettatori con una share del 16,5%.

I protagonisti di Scene da un matrimonio di sabato 22 luglio sono Ester e Daniele. I due hanno celebrato le loro nozze in quel di Caserta, nella regione Campania.

La loro storia d’amore

In Scene da un matrimonio del 22 luglio, come di consueto, è raccontata la storia d’amore dei protagonisti. I due convivono da tempo in un piccolo paesino della provincia di Caserta e hanno due bambini.

Lui, come testimonia Scene da un matrimonio del 22 luglio, lavora come cuoco. Lei, invece, era iscritta all’università ma, dopo la prima gravidanza, ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi interamente alla famiglia.

L’amore di Ester e Daniele ha vissuto tanti momenti di difficoltà. Per lungo tempo, infatti, la famiglia dello sposo ha osteggiato la relazione, in quanto avrebbe desiderato che il figlio portasse a termine il percorso scolastico. A causa di ciò, tra Ester e Daniele non sono mancati i momenti di tensione.

L’amore, però, è sempre stato più forte e, oggi, anche i familiari di Daniele si sono convinti della bontà della relazione, al punto da aiutarli ad organizzare le nozze.

Scene da un matrimonio 22 luglio, i festeggiamenti in una villa in stile The Crown

Durante Scene da un matrimonio, come da tradizione del format, le telecamere seguono i futuri sposi in tutte le fasi delle nozze, dai preparativi al fatidico sì. Il matrimonio si è celebrato con rito civile nei pressi di una meravigliosa Villa. Qui, sposi ed ospiti sono immersi in atmosfere in pieno stile The Crown. Ester, infatti, è una grande appassionata della Corona inglese.