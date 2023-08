Stasera in tv giovedì 10 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Giuseppe Brindisi, mercoledì 9 agosto, conduce in prima serata un nuovo appuntamento con Zona Bianca. Il talk, come al solito al via dalle 21:20, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Zona Bianca 9 agosto, la Ministra Anna Maria Bernini

Nel corso di Zona Bianca del 9 agosto, il conduttore e giornalista realizza una lunga intervista al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La senatrice e membro dell’esecutivo, dal febbraio del 2021 ricopre il ruolo di Vicepresidente Nazionale di Forza Italia.

Tanti i temi che potrebbero essere trattati nel faccia a faccia con il Ministro. Nelle scorse ore, infatti, il governo ha approvato il cosiddetto decreto Omnibus. In esso, il Consiglio dei Ministri ha introdotto delle novità in diversi settori.

Ad esempio, come racconta Zona Bianca del 9 agosto, la maggioranza ha dato il via libera alla deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Inoltre, ci sono delle novità nella giustizia, con l’estensione dell’uso delle intercettazioni per il contrasto ai reati più gravi.

I rincari estivi

Nella prossima puntata di Zona Bianca, però, ci si concentra anche sui rincari estivi. Fenomeno, questo, che riguarda moltissimi beni e servizi e che mette a rischio le vacanze di un numero sempre maggiore di famiglie. A causa dell’aumento del costo della vita, ad agosto diverse strutture ricettive non segnano il tutto esaurito.

Ben quattro italiani su dieci hanno manifestato la volontà di partire, ma hanno dovuto rinunciare a causa delle condizioni economiche precarie. Quasi la metà di coloro che hanno prenotato, invece, hanno l’esigenza di dover risparmiare il più possibile nella villeggiatura.

Zona Bianca 9 agosto, la scomparsa della piccola Kata

Nel corso di Zona Bianca spazio alla scomparsa della piccola Kata. La bambina è sparita lo scorso giugno dall’Hotel Astor di Firenze, dove viveva in compagnia della mamma. Negli ultimi giorni, l’indagine delle forze dell’ordine ha avuto una svolta. Lo zio della minore è finito agli arresti con l’accusa di essere coinvolto nel racket degli affitti. Inoltre, i genitori e altri parenti di Kata sono stati perquisiti.

Infine, a Zona Bianca del 9 agosto è approfondito per l’ennesima volta il tema delle diete. In Italia, sempre più persone si affidano a dei regimi alimentari nella speranza di perdere peso. Il rischio, però, è di incappare in dei rimedi inutili o potenzialmente dannosi per la salute.