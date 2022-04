Studio Battaglia: anticipazioni della quarta puntata in onda su Rai 1

Condividi su

Rai 1 propone oggi la quarta puntata della serie tv dal titolo Studio Battaglia. Si tratta di un prodotto di genere legal drama con atmosfere familiari.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di otto episodi. Rai 1 ne proporrà due a serata per un totale di quattro puntate.

Studio Battaglia quarta puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Simone Spada e Jacopo Boncivini. Protagonisti principali sono Barbora Bobulova e Lunetta Savino. A loro si aggiungono nei ruoli dei personaggi maschili Giorgio Marchesi e Thomas Trabacchi. Prevista inoltre la partecipazione di Massimo Ghini.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano in diverse location tra cui i Navigli.

La produzione è della Palomar di Carlo Degli Esposti in collaborazione con Rai Fiction.

Studio Battaglia – trama della quarta puntata in onda su Rai 1

La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio. Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore.

Spoiler finale

Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio e la sua reazione a quella notizia le fa capire che il tempo della verità è arrivato.

Studio Battaglia – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Studio Battaglia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Barbora Bobulova – Anna Battaglia

– Anna Battaglia Lunetta Savino – Marina Battaglia

– Marina Battaglia Miriam Dalmazio – Nina Battaglia

– Nina Battaglia Giorgio Marchesi – Massimo Munari

Massimo Munari Marina Occhionero – Viola Battaglia

– Viola Battaglia Michele Di Mauro – Roberto Parmegiani

– Roberto Parmegiani Carla Signoris – Carla Parmegiani

– Carla Parmegiani Thomas Trabacchi – Alberto Casorati

– Alberto Casorati Massimo Ghini – Giorgio

– Giorgio David Sebasti – Dario Zander

– Dario Zander Alberto Paradossi – Leo Messina

– Leo Messina Giovanni Toscano – Alessandro

– Alessandro Celeste Savino – Maddalena

Maddalena Emma Fasano – Daria

Daria Elia Lorenzo – Giacomo

Giacomo Valentina Banci – Paola

Paola Roberta Sferzi – Betti

Betti Simon Rizzoni – Padre Marcelo