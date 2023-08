Stasera in tv sabato 26 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, a partire dalle ore 12:00 su Rai 1, sono in onda le nuove puntate di Camper in viaggio e Camper. Tutti gli appuntamenti, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Camper in viaggio 21 25 agosto, la Sicilia Orientale

Camper in viaggio, anche nella settimana dal 21 al 25 agosto, è condotto dalla coppia Roberta Morise e Tinto. Con loro torna anche il professor Umberto Broccoli, che narra le meraviglie mostrate.

La protagonista di Camper in viaggio nella settimana dal 21 al 25 agosto è la Sicilia e, in particolare, il settore orientale dell’isola. Il viaggio parte da Noto, comune italiano di oltre 24 mila abitanti con la particolarità di essere il quarto con la maggior estensione territoriale in Italia.

Camper in viaggio 21 25 agosto, la Riserva di Vendicari e Marzamemi

Camper in viaggio prosegue presso la Riserva di Vendicari, area protetta di particolare importanza per la presenza di pantani che fungono da luogo di sosta nella migrazione degli uccelli. Si procede, poi, ad Ortigia, cioè la parte più antica della città di Siracusa. Ma, ancora, un focus è proposto sulle particolarità del borgo di Marzamemi.

Previsto, nella settimana di Camper in viaggio, un approfondimento sulle tradizioni legate all’enogastronomia. Inoltre, è dedicato spazio alla cultura, soprattutto grazie al Teatro Greco di Siracusa e all’antica Arte pupara.

Le rubriche di Camper condotto da Marcello Masi

Subito dopo Camper in viaggio, dal 21 al 25 agosto torna anche Camper, la versione del programma in studio condotta da Marcello Masi. Come al solito, nel corso delle puntate sono accolti diversi ospiti, tra cui i giornalisti Manuela Moreno ed Ernesto Assante.

Durante la settimana dal 21 al 25 agosto di Camper hanno ampio spazio gli inviati. A tal proposito, Monica Caradonna propone un focus sul vino di Cirò, sull’olio di San Giorgio Morgeto e sulle clementine di Corigliano. Valentina Caruso e Maria Onori, invece, raccontano le bellezze dei siti archeologici di Capo Colonna e del Musaba di Mammola.

Lorenzo Branchetti viaggia alla scoperta dei borghi di Gerace, Squillace, Pizzo e San Floro. Elisa Silvestrin mostra le bellezze di alcune spiagge calabresi, mentre Francesco Gasparri percorre i sentieri di San Nicola a Caulonia e del Lago Arvo.

Annalisa Baldi, poi, racconta i segreti della sagra Te Lu Rano in Salento. Infine, Fabrizio Nonis dà i consigli per cucinare alla perfezione la braciola di maiale alle ciliegie.