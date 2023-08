Scugnizzi per sempre, le trame del 25 agosto: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Scugnizzi per sempre, fiction di Rai 2, termina venerdì 25 agosto, quando sono proposte le puntate La grande scommessa e L’ultimo canestro. Gli episodi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Scugnizzi per sempre La grande scommessa, regista e dove è girata

Scugnizzi per sempre è una produzione originale della Tramp LDT, che l’ha realizzata in collaborazione con Rai Documentari. La regia della miniserie è di Gianni Costantino, che in carriera ha lavorato a pellicole come Anche se è amore non si vede, Mio fratello è figlio unico e Bar Sport. La sceneggiatura, oltre che dallo stesso Costantino, è scritta da Vincenzo Cascone e Sante Roperto.

Scugnizzi per sempre racconta la vera storia della Juvecaserta. La squadra di basket, tra gli anni ‘80 e ‘90, ha realizzato un’impresa sportiva, culminata con la vittoria dello scudetto nel 1991. Il team, ancora oggi, è l’unico del Sud Italia capace di vincere il massimo campionato italiano di pallacanestro.

Scugnizzi per sempre La grande scommessa, la trama

La grande scommessa di Scugnizzi per sempre è ambientata nel 1990. La Juvecaserta ha terminato l’ennesima stagione densa di fallimenti. Nonostante la ambizioni iniziali, il team conclude al quarto posto la regular season della A1. Ai play-off, invece, si ferma alle semifinali eliminata da Pesaro, che alla fine si classifica campione. In Coppa Italia l’avventura si conclude nelle fasi a gironi.

Gli scugnizzi, allora, scelgono di assumersi ancora più responsabilità, puntando definitivamente su loro stessi. Da qui la decisione di tradire quello che, fino a quel momento, è stato il leader della squadra, nonché il cannoniere più forte della compagine.

L’ultimo canestro, la trama

Oltre a La grande scommessa, il 25 agosto è in onda anche l’appuntamento L’ultimo canestro di Scugnizzi per sempre. In esso, la Juvecaserta gioca il campionato 1990-1991. A differenza dell’anno precedente, la stagione regolare è un successo, al punto che la squadra termina al secondo posto.

Anche i play-off procedono bene, al punto da centrare la qualificazione alla finale scudetto. Qui la Juvecaserta fronteggia l’acerrima nemica Olimpia Milano. È una partita da dentro o fuori, destinata a fare la storia della pallacanestro italiana. Non è un caso che la vicenda, dopo 33 anni, non smette di stupire, riportando gli scugnizzi là dove tutto è iniziato: nel PalaMaggiò di Caserta.

Scugnizzi per sempre La grande scommessa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Scugnizzi per sempre.

Ferdinando Gentile: Antonio Formato;

Enzo Esposito: Michele Foschino;

Oscar Schmidt: Luigi Casalini.