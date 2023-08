Stasera in tv domenica 27 agosto 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 27 agosto 2023. Su Raitre, il programma Le ragazze. Su Nove, il comedy show Only Fun – Comico show con Elettra Lamborghini.

Stasera in tv domenica 27 agosto 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Antonia Liskova. Due episodi, il primo s’intitola “Il coltello Yanagiba”. Alice (Alessandra Mastronardi) è incuriosita dall’arrivo di Giacomo (Sergio Assisi), il fratello di Claudio (Lino Guanciale): vorrebbe conoscere la causa dei loro vecchi dissapori, ma Claudio non si confida, neanche adesso che lui e Alice si stanno per sposare. A seguire, il secondo episodio, “Stuntgirl”.

Su Raidue, alle 21.00, Sport: Mondiali di atletica. A Budapest si assegnano le ultime medaglie: a partire dalle 20 (su Rai Sport) e poi su Raidue dalle 21 si disputano queste finali: salto in alto femminile, 5000 metri maschili, lancio del giavellotto maschile, 800 metri femminili, 3000 metri siepi femminili, staffetta 4×400 metri maschile e femminile.

Su Raitre, alle 21.20, il programma Le ragazze. Tra le protagoniste dell’ultima replica, una 20enne degli Anni 40, la scultrice Leonetta Marcotulli, donna dalle molte vite. Tra Roma e Caracas, Leonetta è stata la prima donna, alla fine degli Anni 50, a volare a bordo di un aliante e ad occupare il primo posto della categoria femminile come pilota di rally.

Programmi Tv8, Nove

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Ormai ci siamo: il talent lanciato da Canale 5 nel 2009 sta per tornare con una nuova edizione, riservata agli utenti di Disney+, al via il 1° settembre. Intanto rivediamo il meglio dell’edizione numero 11 con Lodovica Comello.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Proseguono le repliche della seconda stagione del programma condotto da Elettra Lamborghini con i PanPers. Al Teatro Galleria di Legnano (Milano) si esibiscono tra gli altri Enrico Bertolino, Raoul Cremona e Giovanni Cacioppo.

I film di questa sera domenica 27 agosto 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Wells, Il sapore del successo, con Bradley Cooper. Adam è uno chef che si è rovinato la carriera e ha perso il suo prestigioso locale a Parigi. Determinato a ritornare ai vertici, decide di aprire a Londra il più grande ristorante del mondo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E. con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Su Iris, alle 21.00, il film horror del 1980, di Stanley Kubrick, Shining, con Jack Nicholson, Shelley Duvall. Lo scrittore Jack Torrance accetta di alloggiare con il figlio e la moglie Wendy come custode invernale di un albergo, dove anni prima era avvenuta una strage. La follia è in agguato.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Alex Ranarivelo, The Ride – Storia di un campione, con Shane Graham. Dopo un periodo di carcere, John viene dato in affidamento ai coniugi Buultjens e, grazie all’uomo che gli regala la sua prima bicicletta, scopre la passione per le BMX. Storia vera.

Stasera in tv domenica 27 agosto 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2016, di Jaume Collet-Serra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively, Oscar Jaenada. Dopo aver fatto surf, Nancy si attarda in acqua giocare con i delfini. All’improvviso arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Gabriele Salvatores, Il ritorno di Casanova, con Toni Servillo. Il noto regista Leo Bernardi decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova. Nel corso delle riprese si rende conto di come questo personaggio letterario gli ricordi sé stesso.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Anne Fletcher, Step Up, con Jenna Dewan, Channing Tatum. Nora, prima ballerina di una scuola esclusiva, cerca un nuovo partner per il saggio finale. Il prescelto è Tyler, un ragazzo di strada con problemi giudiziari ma con un grande talento.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrottogli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.